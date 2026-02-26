EQS-News: NFON AG mit stabilem Wachstum im Jahr 2025 – KI-Lösungen als Wachstumstreiber im Portfolio

EQS-News: NFON AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

NFON AG mit stabilem Wachstum im Jahr 2025 – KI-Lösungen als Wachstumstreiber im Portfolio

Gesamtumsatz stieg um 2,0 % auf 89,1 Mio. EUR

Anteil wiederkehrender Umsätze am Gesamtumsatz bei 92,1 % (2024: 92,9 %)

Bereinigtes EBITDA wuchs um 2,4 % auf 12,6 Mio. EUR

Prognose 2026: Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich; bereinigtes EBITDA über 12 Mio. EUR

KI-gestützte Lösungen stärken den Portfolio-Mix und die Wachstumsperspektiven

München, 26. Februar 2026 – Die NFON AG, ein führender europäischer Anbieter für integrierte Businesskommunikation mit Fokus auf KI-gestützten Anwendungen, veröffentlicht die vorläufigen, ungeprüften Zahlen für das Geschäftsjahr 2025. Das Unternehmen wuchs stabil in einem anspruchsvollen und sich dynamisch verändernden Marktumfeld. Der Konzernumsatz stieg moderat um 2,0 % auf 89,1 Mio. EUR (2024: 87,3 Mio. EUR). Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) nahm um 2,4 % auf 12,6 Mio. EUR zu und lag damit leicht über der Ergebnisprognose vom 19. November 2025. Treiber waren eine verbesserte operative Ergebnisqualität sowie eine disziplinierte Kostenentwicklung. Während das bereinigte EBITDA vor allem von operativen Verbesserungen profitierte, wurde das Umsatzwachstum insbesondere durch den Umsatzbeitrag aus der Akquisition der botario GmbH unterstützt.



Die Zahl der installierten Nebenstellen (Seats) ging marktbedingt um 2,7 % auf 647.384 zurück (2024: 665.449). Gleichzeitig stiegen die wiederkehrenden Umsätze um 1,1 % auf 82,0 Mio. EUR (2024: 81,1 Mio. EUR), was die Stabilität des Geschäftsmodells unterstreicht. Sie machten 92,1 % des Gesamtumsatzes aus (2024: 92,9 %). Die nicht wiederkehrenden Umsätze nahmen um 13,7 % auf 7,1 Mio. EUR zu (2024: 6,2 Mio. EUR). Diese positive Entwicklung ist insbesondere auf das Projektgeschäft mit KI-Lösungen der botario GmbH als Bestandteil des Intelligent-Assistant-Portfolios zurückzuführen. Punktuelle Preisanpassungen wirkten sich zudem leicht positiv auf den blended ARPU aus (9,91 EUR; 2024: 9,89 EUR).



Andreas Wesselmann, Chief Executive Officer der NFON AG, erklärt: „KI-gestützte Businesskommunikation entwickelt sich zum neuen Standard und verändert die Anforderungen an Anbieter weit über klassische Cloud-Telefonie hinaus. Gleichzeitig werden digitale Souveränität und Vertrauen in europäische Anbieter zunehmend zu entscheidenden Auswahlkriterien. Kunden erwarten heute Lösungen, die einfach funktionieren und messbaren Mehrwert schaffen. Das gilt besonders für den Mittelstand, der KI nutzen möchte, ohne dafür eigene Expertise aufbauen zu müssen. Im Jahr 2025 haben wir unser KI-Portfolio vom Technologieversprechen zu marktfähigen, skalierbaren Lösungen weiterentwickelt und systematisch in alle unsere Produktangebote überführt. Damit adressieren wir die steigende Nachfrage und erschließen zusätzliche Wachstumspotenziale. Erste Erfolge zeigen sich in unseren vorläufigen Geschäftszahlen.“



Im Geschäftsjahr 2025 hat NFON die Umsetzung des Strategieprogramms NFON Next 2027 konsequent vorangetrieben. Unter der Führung des neuen Vorstandsteams mit Andreas Wesselmann (CEO) und Alexander Beck (CFO) lag der Fokus auf Innovation, Skalierung und operativer Exzellenz. NFON hat sein KI-Portfolio strategisch ausgebaut und klar entlang wachstumsstarker Anwendungsfelder positioniert. Mit dem NFON Intelligent Assistant (Nia), Nia FrontDesk sowie AI Essentials wurden KI-gestützte Funktionen systematisch in die Cloud-Telefonie-Plattform integriert und zu einem klar strukturierten, modular erweiterbaren Lösungsportfolio weiterentwickelt. Anwendungen im Bereich Conversational AI wie Voicebots sowie Agentic AI zur Prozesssteuerung und im Contact-Center-Umfeld unterstreichen die Innovationskraft, erhöhen den Kundennutzen und erschließen zusätzliche Erlöspotenziale im Bestands- und Neukundengeschäft – mit einer einheitlichen technologischen Basis für die weitere Skalierung des KI-gestützten Geschäfts. Ergänzend entwickelt NFON die Partnerorganisation kontinuierlich weiter und unterstützt Partner über zentrale Formate bei Vermarktung und Umsetzung des Lösungsportfolios – zuletzt beim Partnertag Ende Januar 2026.



Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet NFON in einem weiterhin herausfordernden Marktumfeld eine Belebung der Geschäftsentwicklung. Impulse sollen insbesondere aus den Portfoliobereichen Intelligent Assistant und Kundenengagement sowie aus Effizienzmaßnahmen im Rahmen von NFON Next 2027 kommen. Zudem sind 2026 weitere gezielte Investitionen in die Skalierung KI-basierter Lösungen geplant, um die Basis für nachhaltig höhere Wachstumsbeiträge zu schaffen. NFON prognostiziert für 2026 ein Gesamtumsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich (2025: 2,0 %); das bereinigte EBITDA wird voraussichtlich über 12 Mio. EUR (2025: 12,6 Mio. EUR) liegen.



Der vollständige und testierte Bericht für das Geschäftsjahr 2025 wird am 16. April 2026 auf der Website der NFON AG im Bereich Investor Relations zum Download zur Verfügung stehen.



Ergebnis für das Geschäftsjahr 2025 im Überblick1:

Mio. EUR 2025 2024 Veränderung Gesamtumsatz 89,1 87,3 2,0 % Wiederkehrende Umsätze 82,0 81,1 1,1 % Anteil wiederkehrender Umsätze 92,1 % 92,9 % – Nicht wiederkehrende Umsätze 7,1 6,2 13,7 % Anteil nicht wiederkehrender Umsätze 7,9 % 7,1 % – ARPU blended2 (in EUR) 9,91 9,89 0,2 % Anzahl Seats 647.384 665.449 –2,7 % EBITDA 11,4 10,8 5,6 % Bereinigtes EBITDA 12,6 12,3 2,4 %

1 In den Tabellen können Rundungsdifferenzen auftreten.

2Basierend auf durchschnittlicher Anzahl der Seats pro Monat in den betrachteten Zeiträumen.



Kontakt InvestorRelations

NFON AG

Friederike Thyssen

Vice President Corporate Affairs & Investor Relations

+49 89 45300-449

ir-info@nfon.com



Medienkontakt

NFON AG

Thorsten Wehner

Vice President Public Relations

+49 89 45300-121

thorsten.wehner@nfon.com



Über die NFON AG

NFON ist ein führender europäischer Anbieter für integrierte Businesskommunikation mit Fokus auf KI-gestützten Anwendungen. Das börsennotierte Unternehmen (Börse Frankfurt, Prime Standard) verfügt über neun Niederlassungen und arbeitet mit über 3.000 Partnern zusammen. Täglich unterstützt NFON rund 55.000 Unternehmenskunden in Europa mit intuitiven Kommunikationslösungen, die ihre Geschäftstätigkeit effizienter und flexibler gestalten. Als lizenziertes Telekommunikationsunternehmen ist NFON in 15 europäischen Ländern aktiv.

Als langfristiger Partner für den Mittelstand vereint NFON technologische Innovation mit anwenderfreundlichen und effizienten Businesskommunikationslösungen. Mit KI-gestützten Technologien und operativer Exzellenz ermöglicht NFON Unternehmen, das volle Potenzial künstlicher Intelligenz zu nutzen – für optimierte Prozesse, präzisierte Kundeninteraktionen und neue Wachstumschancen.

Mit dem Kernprodukt, der smarten Cloud-Kommunikationsplattform, bietet NFON unkomplizierte Sprachanrufe, einfache Videokonferenzen und nahtlose Integration von CRM- und Collaboration-Tools für kleine und mittlere Unternehmen. Sämtliche Cloud-Services von NFON werden in zertifizierten Rechenzentren in Deutschland betrieben, deren Energiebedarf zu 100 % aus erneuerbaren Energien gedeckt wird.

http://www.nfon.com/





