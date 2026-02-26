EQS-News: Optimi Health berichtet über den frühen klinischen Einsatz natürlicher Psilocybin-Kapseln zur Behandlung therapieresistenter Depressionen in Australien

EQS-News: Optimi Health Corp. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Optimi Health berichtet über den frühen klinischen Einsatz natürlicher Psilocybin-Kapseln zur Behandlung therapieresistenter Depressionen in Australien



Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Donnerstag, 26. Februar 2026) - Optimi Health Corp. (CSE: OPTI) (OTCQX: OPTHF) (FSE: 8BN) ("Optimi" oder das "Unternehmen"), ein von Health Canada lizenzierter Hersteller pharmazeutischer Psychedelika-Produkte in pharmazeutischer Qualität, gab heute bekannt, dass in Australien nun Patienten mit therapieresistenter Depression (TRD) unter dem Authorised Prescriber Scheme mit den natürlich gewonnenen 5-mg-Psilocybin-Kapseln des Unternehmens behandelt wurden.

Die klinische Verabreichung folgt auf die erste Psilocybin-Lieferung des Unternehmens im Jahr 2026 und stellt den frühen Rollout des marktfertigen Arzneimittels von Optimi in autorisierten Kliniken dar, die im Rahmen des national regulierten australischen Zugangsmodells tätig sind. Das Produkt wurde über den lizenzierten australischen Apothekenpartner von Optimi gemäß genehmigten Importgenehmigungen vor der klinischen Anwendung abgegeben. Die Behandlungen wurden von autorisierten Verschreibern in Übereinstimmung mit den australischen regulatorischen Anforderungen durchgeführt.

Dieser Meilenstein erfolgt etwa sechs Monate nach der ersten kommerziellen Markteinführung von Psilocybin-Lieferungen nach Australien durch Optimi und spiegelt eine frühe klinische Akzeptanz innerhalb des regulierten Zugangswegs wider. Zuvor hatte das Unternehmen mehrere MDMA-Lieferungen im Rahmen des australischen Authorised Prescriber Scheme abgeschlossen. Optimi liefert nun sowohl Psilocybin zur Behandlung von TRD als auch MDMA zur Behandlung von PTSD in das national regulierte medizinische Versorgungssystem Australiens.

Beide Produkte werden in der akkreditierten Produktionsstätte von Optimi in Kanada hergestellt und entsprechen den Qualitätsrichtlinien der Therapeutic Goods Administration (TGA), einschließlich TGO 112 und TGO 113, soweit anwendbar.

"Wir sehen, dass der Authorised Prescriber-Zugangsweg wie vorgesehen funktioniert - er ermöglicht regulierten Zugang für geeignete Patienten unter angemessener klinischer Aufsicht", sagte Ilan Hayman von Mind Medicine Australia. "Die frühe Anwendung der psilocybin-unterstützten Therapie in diesem Rahmen spiegelt die sorgfältige Umsetzung durch Kliniker sowie die fortschreitende Reifung des regulierten australischen Zugangsmodells wider."

Behandlungsdaten und patientenberichtete Ergebnisse werden über das nationale Register Australiens in Partnerschaft mit der Australian National University erfasst. Psilocybin-unterstützte Therapien in Australien werden im Rahmen autorisierter Programme verschrieben, die von Mind Medicine Australia unterstützt werden.

Kliniker, Krankenhausnetzwerke und autorisierte Programme, die im Rahmen des Authorised Prescriber Scheme tätig sind, können Informationen zum Zugang über Mind Medicine Australia unter info@mindmedicineaustralia.org.

Für globale Anfragen außerhalb Australiens kontaktieren Sie bitte sales@optimihealth.ca.

Über Optimi Health Corp.

Optimi Health Corp. (CSE: OPTI) (OTCQX: OPTHF) (FSE: 8BN) ist ein führender Hersteller verschreibungspflichtiger psychedelischer Therapien zur Behandlung psychischer Erkrankungen. Als von Health Canada lizenzierter, GMP-konformer pharmazeutischer Hersteller produziert Optimi validierte MDMA- und botanische Psilocybin-Produkte in zwei jeweils 10.000 Quadratfuß großen Einrichtungen in British Columbia. Das Unternehmen beliefert regulierte Vertriebskanäle mit pharmazeutischen Wirkstoffen und fertigen Darreichungsformen. Die Produkte sind derzeit in Australien über das Authorised Prescriber Scheme für verschreibungspflichtige Anwendungen verfügbar und in Kanada über das Special Access Program zugänglich. Weitere Informationen finden Sie unter www.optimihealth.ca.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen"), einschließlich Aussagen zur Rolle psychedelischer Arzneimittel in der erstattungsfähigen psychischen Gesundheitsversorgung. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die vom Management als angemessen erachtet werden, jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerbsbezogenen Unsicherheiten sowie Eventualitäten unterliegen, von denen einige unbekannt sind. Aussagen, die Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder betreffen (häufig, jedoch nicht immer, durch die Verwendung von Begriffen oder Formulierungen wie "wird voraussichtlich", "es wird erwartet", "erwartet", "wird fortgesetzt", "wird angenommen", "geht davon aus", "schätzt", "beabsichtigt", "plant", "Prognose", "Projektion", "Strategie", "Ziel" und "Ausblick"), stellen keine historischen Tatsachen dar und können zukunftsgerichtete Aussagen sein.

Diese Aussagen können Schätzungen, Annahmen und Unsicherheiten beinhalten, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten abweichen. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als zutreffend erweisen, und auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollte kein unangemessenes Vertrauen gesetzt werden. Diese Aussagen gelten nur zum Datum dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf einer Reihe von Annahmen und unterliegen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und die dazu führen könnten, dass tatsächliche Ergebnisse und Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen offengelegten oder implizierten abweichen. Zu diesen Risikofaktoren zählen unter anderem diejenigen, die in den kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens erörtert werden, die unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Soweit nicht ausdrücklich gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich erforderlich.

Neue Faktoren treten von Zeit zu Zeit auf, und es ist dem Unternehmen nicht möglich, alle diese Faktoren vorherzusagen oder die Auswirkungen jedes einzelnen Faktors oder das Ausmaß zu beurteilen, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass Ergebnisse wesentlich von den in einer zukunftsgerichteten Aussage enthaltenen Ergebnissen abweichen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich in ihrer Gesamtheit durch diesen Warnhinweis eingeschränkt.

Weder die Canadian Securities Exchange noch die Canadian Investment Regulatory Organization übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

