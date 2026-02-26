EQS-News: Ottobock investiert in Zukunftstechnologie von Blue Arbor Technologies, Inc.

EQS-News: Ottobock SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Ottobock investiert in Zukunftstechnologie von Blue Arbor Technologies, Inc.

Duderstadt, 26. Februar 2026



Das internationale MedTech-Unternehmen treibt den Fortschritt in der intuitiven Prothesensteuerung voran

Investition von 5 Mio. USD in Series-A-Finanzierung.

RESTORE Implantat-Technologie sorgt für intuitivere Prothesensteuerung.

Erste Testversorgung an der Medizinischen Universität Wien erfolgreich durchgeführt.

Die Ottobock SE & Co. KGaA stärkt ihre Innovations- und Marktführerschaft mit einer strategischen Beteiligung an der Blue Arbor Technologies, Incorporated. Im Rahmen der Series-A-Finanzierung investiert Ottobock fünf Millionen US Dollar in das Spin-off der renommierten University of Michigan. Mit dem Kapitaleinsatz erhält Ottobock eine Position als ein Hauptgesellschafter der Blue Arbor Technologies, Inc. und einen Sitz im Board of Directors.

Strategische Investition in Zukunftstechnologie

„Mit dieser strategischen Investition treiben wir unsere Technologieführerschaft konsequent voran. Die Weiterentwicklung der Mensch-Maschine-Schnittstelle ist entscheidend, um die Prothesensteuerung zu verbessern, Bewegungsmuster noch natürlicher zu machen und Nutzerinnen und Nutzern mehr intuitive Bewegungsfreiheit zu ermöglichen“, sagt Oliver Jakobi, CEO der Ottobock SE & Co. KGaA.

Neuartige neuromuskuläre Implantat-Technologie

Blue Arbor Technologies, Inc. hat mit dem RESTORE-System eine neuartige neuromuskuläre Schnittstelle entwickelt, die eine deutlich intuitivere Steuerung von Armprothesen ermöglicht. Dabei werden Elektroden direkt in die mit Nerven verbundenen Muskeln des Patienten implantiert. Eine Sensorik-Einheit erfasst und verarbeitet die natürlichen elektrischen Signale des Körpers und überträgt sie drahtlos an einen Empfänger im Prothesenschaft. Dieser „übersetzt“ die Informationen in Bewegungsbefehle für die Prothesenhand. Diese Technologie eröffnet die Möglichkeit einer unabhängigen und simultanen Steuerung von Fingern, Handgelenk und Ellbogen – und steigert damit Geschicklichkeit, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit der Prothesensteuerung.

„Das RESTORE-System dient dazu, intuitive, willentliche Bewegungen wiederherzustellen. Dabei geht es nicht darum, dass Patienten sich an die Technologie anpassen, sondern eine Technologie zu entwerfen, die sich an die menschliche Biologie anpasst“, sagt Tod Borton, Geschäftsführer von Blue Arbor Technologies, Inc..

Erfolgreicher Test an der MedUni Wien

Im Dezember 2025 implantierten Chirurgen der Medizinischen Universität Wien die neuartige Technologie erstmals in einen menschlichen Körper. Dabei setzten sie die Elektroden in mehrere gezielt ausgewählte, neu verbundene Muskelstellen ein. Bereits nach wenigen Tagen konnte der Patient das System zusammen mit einer Ottobock Prothese funktional nutzen.

„Was diese Technologie bemerkenswert macht, ist, wie schnell Patienten ihre Absicht in Bewegung übersetzen können“, sagt Prof. Dr. Oskar Aszmann, Direktor des Christian-Doppler-Labors für die Wiederherstellung der Extremitätenfunktionen an der Medizinischen Universität Wien. „Wir sehen eine Kontrolle, die natürlicher und reaktionsfähiger wirkt als alles, was derzeit verfügbar ist und was tiefgreifende Auswirkungen auf die Unabhängigkeit und Lebensqualität der Patienten hat.“

Die Arbeit der drei Gründer von Blue Arbor Technologies, Inc. – Dr. Paul Cederna, President; Dr. Theodore Kung, Chief Medical Officer; und Dr. Alex Vaskov, Chief Technology Officer – haben bereits zu mehr als 200 peer-reviewten Publikationen geführt.

Das RESTORE-System hat von der FDA (U.S. Food and Drug Administration) den Status als Breakthrough Device erhalten und wurde in den Piloten des Total Product Life Cycle (TPLC) Advisory Program (TAP) aufgenommen. Diese Meilensteine unterstreichen sein Potenzial, die Prothesensteuerung zu revolutionieren.

Weitere Informationen über das RESTORE-System und Blue Arbor Technologies, Inc.: https://bluearbortech.com.

Ottobock SE & Co. KGaA

Merle Florstedt

Head of Corporate Communications

Mobile +49 151 441 616 25

Merle.florstedt@ottobock.de

Investor Relations-Kontakt:

Ottobock SE & Co. KGaA

Julia Hartmann

VP Investor Relations

Mobile +49 151 556 848 07

Julia.Hartmann@ottobock.de

Über Ottobock

Der börsennotierte, globale MedTech-Champion Ottobock vereint über 100-jährige Tradition mit herausragender Innovationskraft in den Bereichen Prothetik, Neuro-Orthetik und Exoskelette. Ottobock entwickelt innovative Versorgungslösungen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität und treibt die Digitalisierung der Branche voran. Gegründet 1919 in Berlin, ist das Unternehmen mit fast 9.300 Mitarbeitenden (Vollzeitkräften) heute mit seinem Geschäft in 45 Ländern aktiv und betreibt das größte internationale Patientenversorgungsnetzwerk mit rund 400 Patientenversorgungszentren weltweit. Mit einer starken F&E-Quote im Produkt- und Komponentengeschäft und mehr als 2.600 Patenten und Patentanmeldungen prägt Ottobock die HumanBionics-Landschaft der Zukunft. Die Mission, die Bewegungsfreiheit, Lebensqualität und Unabhängigkeit von Menschen zu verbessern, ist tief in der DNA des Unternehmens verwurzelt – wie auch sein gesellschaftliches Engagement: Seit 1988 ist Ottobock Partner und Unterstützer der Paralympischen Spiele.

