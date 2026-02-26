EQS-NVR: JOST Werke SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: JOST Werke SE / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte

JOST Werke SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



26.02.2026 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten

JOST Werke SE

Siemensstraße 2

63263 Neu-Isenburg

Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme

Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme Stand zum / Datum der Wirksamkeit Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG) X Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG) 25.02.2026

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:

16.390.000

davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0

Sprache: Deutsch Unternehmen: JOST Werke SE Siemensstraße 2 63263 Neu-Isenburg Deutschland Internet: www.jost-world.com

