EQS-NVR: JOST Werke SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

26.02.2026 / 08:00 CET/CEST
1. Angaben zum Emittenten

JOST Werke SE
Siemensstraße 2
63263 Neu-Isenburg
Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme

 Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen MaßnahmeStand zum / Datum der Wirksamkeit
 Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG) 
XSonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)25.02.2026

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:

16.390.000
davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0

