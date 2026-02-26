EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
1. Angaben zum Emittenten
|Name:
|SUSS MicroTec SE
|Straße, Hausnr.:
|Schleissheimer Strasse 90
|PLZ:
|85748
|Ort:
|Garching
Deutschland
|Legal Entity Identifier (LEI):
|529900C3KRUTSYDK7N87
2. Grund der Mitteilung
|X
|Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
|Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
|Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
|Sonstiger Grund:
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
|Juristische Person: UBS Group AG
Registrierter Sitz, Staat: Zürich, Schweiz
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
|24.02.2026
6. Gesamtstimmrechtsanteile
|Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)
|Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
|Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)
|Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
|neu
|1,65 %
|4,07 %
|5,73 %
|19.115.538
|letzte Mitteilung
|0,56 %
|4,37 %
|4,93 %
|/
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
|ISIN
|absolut
|in %
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|DE000A1K0235
|0
|315.919
|0 %
|1,65 %
|Summe
|315.919
|1,65 %
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Nutzungsrecht an Aktien
|Jederzeit
|3.802
|0,02 %
|Wertpapierleihe (Recht auf Rückruf)
|Jederzeit
|82.580
|0,43 %
|Summe
|86.382
|0,45 %
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Barausgleich oder physische Abwicklung
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Basket Swap
|28/05/2026 - 23/08/2028
|Bar
|692.128
|3,62 %
|Summe
|692.128
|3,62 %
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
|Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
|X
|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:
|Unternehmen
|Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher
|Instrumente in %, wenn 5% oder höher
|Summe in %, wenn 5% oder höher
|UBS Group AG
|%
|%
|%
|UBS AG
|%
|%
|5,22 %
|UBS Asset Management AG
|%
|%
|%
|UBS Asset Management (Europe) S.A.
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|UBS Group AG
|%
|%
|%
|UBS AG
|%
|%
|5,22 %
|UBS Asset Management AG
|%
|%
|%
|UBS Asset Management Holding (No. 2) Ltd
|%
|%
|%
|UBS Asset Management Holding Ltd
|%
|%
|%
|UBS Asset Management (UK) Ltd
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|UBS Group AG
|%
|%
|%
|UBS AG
|%
|%
|5,22 %
|UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|UBS Group AG
|%
|%
|%
|UBS AG
|%
|%
|5,22 %
|UBS Asset Management AG
|%
|%
|%
|UBS Asset Management Switzerland AG
|%
|%
|%
|UBS Fund Management (Switzerland) AG
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|UBS Group AG
|%
|%
|%
|UBS AG
|%
|%
|5,22 %
|UBS Americas Holding LLC
|%
|%
|%
|UBS Americas Inc.
|%
|%
|%
|UBS Securities LLC
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|UBS Group AG
|%
|%
|%
|UBS AG
|%
|%
|5,22 %
|UBS Switzerland AG
|%
|%
|%
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
|Anteil Stimmrechte
|Anteil Instrumente
|Summe Anteile
|%
|%
|%
10. Sonstige Informationen:
Datum
|26.02.2026
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SUSS MicroTec SE
|Schleissheimer Strasse 90
|85748 Garching
|Deutschland
|Internet:
|www.suss.com
