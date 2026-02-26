Erste-Chef begräbt Hoffnung auf Deutschland-Impulse - Skepsis bei Ukraine

Wien, 26. ⁠Feb (Reuters) - Der Chef der österreichischen Bank Erste Group, Peter Bosek, hat die Erwartungen an rasche wirtschaftliche Impulse durch das deutsche Infrastrukturpaket inzwischen aufgegeben. Die Bank habe den ursprünglich erhofften positiven ‌Effekt nun aus ihren Planungen gestrichen, sagte Bosek am Donnerstag. Das Institut sei zunächst von einem baldigen Schub durch ⁠das im ⁠Herbst 2024 beschlossene, milliardenschwere Vorhaben der deutschen Regierung ausgegangen. "Wachstum entsteht im Kopf und dann durch Handlung", sagte der Manager mit Blick auf die ausbleibenden Impulse. Da diese weiterhin nicht sichtbar seien, habe man die Annahmen revidiert. Deutschland ist ‌der wichtigste Handelspartner Österreichs und vieler Länder ‌in Zentral- und Osteuropa. Eine Belebung der deutschen Konjunktur hätte daher das Firmenkundengeschäft der Bank gestützt.

Auch bei der Ukraine dämpfte der ⁠Manager die Erwartungen auf schnelle Geschäfte. "Es ist noch zu früh, ‌da zu große Hoffnungen zu ⁠haben, dass sich das kurzfristig materialisiert", so Bosek. Ein Frieden stehe leider nicht unmittelbar bevor. Zudem dominierten die USA derzeit die Verhandlungen. "Es würde mich nicht überraschen, ‌wenn die USA auch einen ⁠erheblichen Teil des Wiederaufbaupotenzials der ⁠Ukraine nehmen", erklärte er weiter. Dies gelte mit Sicherheit für den Rohstoffsektor.

Chancen für österreichische, polnische und tschechische Baufirmen sieht Bosek dennoch, etwa bei der Infrastruktur. Hier sei es jedoch an der Politik, entsprechende Signale zu senden und Finanzierungsinstrumente bereitzustellen. Dies sei vorrangig eine Aufgabe der Regierungen und Förderbanken wie der Oesterreichischen Kontrollbank (OeKB).

