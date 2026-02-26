(Korrigiert Vorjahresdividende im ⁠vierten Absatz auf 3,0 Euro je Aktie, nicht 2,70 Euro je Aktie)

Wien, 26. Feb (Reuters) - Die Erste Group stellt ihren Aktionären nach Einschnitten bei der Dividende für das laufende Jahr ein kräftiges Gewinnwachstum in Aussicht. Treiber soll dabei der Einstieg in Polen sein, für dessen Finanzierung die Dividende vorerst drastisch gekürzt wird. Für 2026 peilt das Management einen um Sondereffekte bereinigten Nettogewinn von etwas mehr als ‌vier Milliarden Euro an, wie das in Mittel- und Osteuropa tätige Institut am Donnerstag mitteilte. Der ausgewiesene Gewinn dürfte wegen der Integrationskosten knapp unter dieser Marke liegen. Der Gewinn je Aktie soll um mehr als 20 Prozent steigen und ⁠die Eigenkapitalverzinsung (ROTE) bei etwa ⁠19 Prozent liegen.

Im Fokus steht die Eingliederung der Santander Bank Polska, an der die österreichische Bank im Januar für sieben Milliarden Euro einen Anteil von 49 Prozent erworben hat. "Sie ist ein Meilenstein für unsere Gruppe und wurde nur durch die starke Performance in all unseren Märkten möglich", sagte Konzernchef Peter Bosek. Er mahnte jedoch auch zur Geduld: "Gleichzeitig ist uns bewusst, dass die Integration einer so großen Bank Aufmerksamkeit und Ressourcen erfordert, weshalb wir diesen Prozess mit dem gebotenen Fokus angehen." Die Einheit ‌soll im zweiten Quartal in "Erste Bank Polska" umbenannt werden.

Mit der polnischen Beteiligung ‌soll das Kreditvolumen der Gruppe die Marke von 285 Milliarden Euro übersteigen. Der Zinsüberschuss soll dabei auf mehr als elf Milliarden Euro klettern, der Provisionsüberschuss wird bei etwa vier Milliarden Euro erwartet.

PREIS FÜR WACHSTUM

Der Zukauf hat jedoch seinen Preis für die Aktionäre: Sie sollen für 2025 ⁠nur eine Dividende von 75 Cent je Aktie erhalten nach 3,0 Euro je Aktie im Vorjahr. Die Bank hatte bereits ‌angekündigt, für 2025 maximal zehn Prozent des Nettogewinns auszuschütten, um den ⁠Zukauf aus Eigenmitteln finanzieren zu können. Die Dividende liegt nun am oberen Ende der anvisierten Spanne. Für 2026 hat Finanzchef Stefan Dörfler bereits die Rückkehr zur regulären Ausschüttungspolitik von 40 bis 50 Prozent des Nettogewinns in Aussicht gestellt. Dann sei wegen der guten Gewinnaussichten eine "sehr attraktive Dividende" zu erwarten.

Die Erstkonsolidierung der polnischen Bank werde die ‌harte Kernkapitalquote (CET1) im ersten Quartal 2026 rechnerisch um rund 460 Basispunkte ⁠drücken, teilte die Erste Group mit. Ende 2025 lag ⁠diese Quote noch bei einem Höchststand von 19,3 Prozent. Zudem rechnet die Bank mit einmaligen Belastungen, etwa einer Risikovorsorge von 300 Millionen Euro für das polnische Kreditportfolio.

Im abgelaufenen Jahr 2025 profitierte die Bank von der Zinswende und dem Wirtschaftswachstum in Osteuropa. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 3,5 (3,1) Milliarden Euro. Damit übertraf die Bank die Prognosen der Analysten, die im Schnitt mit einem Nettogewinn von rund 3,3 Milliarden Euro gerechnet hatten. Der Zinsüberschuss kletterte auf 7,8 (Vorjahr: 7,5) Milliarden Euro. Der Provisionsüberschuss legte um 8,6 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro zu, getrieben durch den Zahlungsverkehr und das Wertpapiergeschäft. Die Betriebserträge stiegen insgesamt um 4,3 Prozent auf 11,7 Milliarden Euro. Dem standen um 5,8 Prozent höhere Kosten von 5,6 Milliarden ⁠Euro gegenüber, vor allem wegen gestiegener Personal- und IT-Ausgaben. Die Risikokosten für faule Kredite erhöhten sich auf 478 (397) Millionen Euro.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)