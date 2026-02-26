Erste Group verspricht Aktionären nach Dividenden-Knick Besserung

Wien, 26. ⁠Feb (Reuters) - Die österreichische Erste Group macht ihren Aktionären nach der drastischen Dividendenkürzung für 2025 Hoffnung auf bald wieder steigende Ausschüttungen. Finanzvorstand Stefan Dörfler bekräftigte am ‌Donnerstag die geplante Rückkehr zur regulären Dividendenpolitik ab 2026. Die Bank habe die "volle Kapazität", um zumindest ⁠wieder ⁠das Ausschüttungsniveau zu erreichen, das bis 2024 üblich war, sagte der Manager in einer Telefonkonferenz. Eine konkrete Prognose nannte er noch nicht. In der Vergangenheit hatte die Bank eine Ausschüttungsquote von 40 bis ‌50 Prozent des Nettogewinns als ‌Zielmarke genannt.

Für 2025 schlägt der Vorstand vor, die Dividende zur Finanzierung des Polen-Zukaufs auf 75 Cent je ⁠Aktie zu kappen. Im Jahr davor waren noch 3,00 ‌Euro je Aktie ausgeschüttet ⁠worden.

Bankchef Peter Bosek nannte zudem Details zum Zeitplan für die Eingliederung des für sieben Milliarden Euro gekauften 49-Prozent-Anteils an der Santander Bank ‌Polska. "Wir werden mit der ⁠technischen Integration in 24 Monaten ⁠fertig sein", sagte er. Das sei ein großes Projekt, man verfüge jedoch über sehr erfahrene IT-Teams. Bereits im zweiten Quartal werde das Rebranding der mehr als 400 Filialen in Polen beginnen. Auch Geldautomaten und Karten müssten umgestellt werden.

