EuGH: Ungarn verstößt mit Klubradio-Lizenzentzug gegen EU-Recht

Brüssel, 26. ⁠Feb (Reuters) - Ungarn hat mit der Weigerung, die Sendelizenz des unabhängigen Senders Klubradio zu verlängern, gegen EU-Recht verstoßen. Dies entschied der Europäische Gerichtshof (EuGH) am Donnerstag. Der Sender war im Februar 2021 gezwungen worden, seinen Sendebetrieb nach ‌19 Jahren einzustellen. Die ungarische Medienbehörde hatte die Lizenz nicht verlängert und dies mit einer Reihe von ordnungswidrigen Verstößen des Senders begründet.

Seit ⁠dem Entzug ⁠der Sendefrequenz ist Klubradio nur noch im Internet zu empfangen. In den politischen Talkshows des Senders kommen häufig Gäste zu Wort, die die Politik der Regierung kritisieren. Ein Regierungssprecher reagierte zunächst nicht auf die Bitte um eine Stellungnahme. Die EU-Kommission hatte im Juli 2022 beschlossen, ‌Ungarn wegen der Nichtverlängerung der Lizenz zu ‌verklagen. Der Fall gilt als weiterer Konfliktpunkt in der Auseinandersetzung zwischen Brüssel und Budapest um die Rechtsstaatlichkeit und europäische Grundwerte.

Ministerpräsident Viktor Orban hat die ⁠Medienlandschaft des Landes während seiner mehr als 15-jährigen Regierungszeit grundlegend umgestaltet. Die ‌staatlichen Medien stehen unter voller Regierungskontrolle. ⁠Zahlreiche private Medien wurden entweder geschlossen oder von regierungsnahen Unternehmern übernommen. Die EU und Demokratie-Aktivisten werfen der Regierung seit langem vor, die Pressefreiheit und andere Freiheitsrechte einzuschränken. Die Regierung in Budapest ‌weist dies zurück. Im Jahr ⁠2025 belegte Ungarn auf dem Index ⁠der Pressefreiheit Platz 68. Zum ersten Amtsantritt Orbans im Jahr 2010 lag das Land noch auf Rang 23.

Am 12. April wird in Ungarn ein neues Parlament gewählt. Knapp sieben Wochen vor der Abstimmung muss Orbans rechtspopulistische Partei Fidesz nach aktuellen Umfragen um ihre Mehrheit bangen. Einer am Mittwoch veröffentlichten Erhebung des Instituts Median zufolge käme Fidesz auf 35 Prozent der Wählerstimmen, auf die Mitte-Rechts-Partei Tisza von ⁠Oppositionsführer Peter Magyar entfielen 55 Prozent.

(Bericht von Charlotte Van Campenhout und Anita KomuvesBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Philipp KrachBei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)