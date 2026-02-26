EZB: Kreditvergabe an Firmen im Euroraum verliert an Dynamik

26. Feb (Reuters) - ⁠Die Kreditvergabe der Banken an Unternehmen im Euroraum hat zu Jahresbeginn an Schwung verloren. Die Institute reichten im Januar 2,8 Prozent mehr Darlehen an Firmen aus als vor Jahresfrist, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag mitteilte. ‌Im Dezember hatte es noch einen Zuwachs von 3,0 Prozent gegeben. Die Kreditvergabe an private Haushalte legte dagegen erneut um 3,0 Prozent ⁠zu.

Die für ⁠die Geldpolitik wichtige Geldmenge M3 stieg um 3,3 Prozent, nachdem der Zuwachs im Dezember noch 2,8 Prozent betragen hatte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten nur ein Plus von 2,9 Prozent erwartet. M3 umfasst Bargeld, Einlagen auf Girokonten sowie Geldmarktpapiere und Schuldverschreibungen. Die Daten zu ‌dieser Geldmenge können Hinweise auf die Inflationsentwicklung ‌geben und gelten damit als relevanter Indikator.

Die Teuerungsrate in der Euro-Zone ist zu Jahresbeginn mit 1,7 Prozent unter die Zwei-Prozent-Marke gerutscht, die von der Europäischen ⁠Zentralbank auf mittlere Frist als ideal angesehen wird. Die EZB erwartet, dieses ‌Ziel 2028 zu erreichen. Die EZB ⁠entscheidet am 19. März wieder über den Leitzins. Die meisten Beobachter gehen davon aus, dass der Leitzins von 2,0 Prozent vorerst nicht angetastet wird.

Die deutlich abgeebbte Inflation ist für EZB-Chefin ‌Christine Lagarde ein deutliches Zeichen dafür, ⁠dass die Zentralbank mit ihrer Zinspolitik ⁠erfolgreich war. Sie verwies am Donnerstag im Europäischen Parlament darauf, dass die Inflation seit ihrem Höchststand von 10,6 Prozent im Oktober 2022 deutlich gesunken ist. "Die entschlossene geldpolitische Reaktion der EZB spielte eine entscheidende Rolle dabei, die Inflation wieder auf das Zielniveau zu bringen", erklärte Lagarde vor dem Parlamentsausschuss für Wirtschaft und Währung. Sie bekräftigte die Erwartung, dass sich die Inflation mittelfristig dem Zielwert von 2,0 ⁠Prozent annähern wird und sich das Lohnwachstum verlangsamt.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Kerstin Dörr - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)