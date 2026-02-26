Flaute bei Covestro hält an - Auch 2026 kein Aufschwung in Sicht

Frankfurt, 26. Feb (Reuters) - ⁠Der Kunststoffkonzern Covestro stellt sich auch unter dem neuen Eigentümer Adnoc auf ein schwieriges Jahr ein. "Die externen Faktoren und das Marktumfeld arbeiten nicht für uns", sagte Finanzvorstand Christian Baier am Donnerstag zur Bilanzvorlage. Eine nachhaltige Erholung der globalen Nachfrage sei derzeit nicht absehbar. Für 2026 erwartet das Unternehmen ein operatives Ergebnis (Ebitda) auf dem Niveau des Vorjahres. Die wirtschaftliche Lage sei "extrem angespannt", sagte ‌Vorstandschef Markus Steilemann. "Wir können im Moment in Deutschland eigentlich durch die Bank keine nachhaltigen konjunkturellen Trends erkennen." Eine Dividende soll es für 2025 erneut nicht geben. Zuletzt hatte der Leverkusener Konzern für 2021 3,40 Euro je Aktie gezahlt.

Im ⁠vergangenen Jahr bekam ⁠Covestro die schwache Nachfrage, sinkende Preise und die Folgen eines Brands zu spüren. Der operative Gewinn brach um knapp 31 Prozent auf 740 Millionen Euro ein. Analysten hatten im Schnitt mit 743 Millionen Euro gerechnet. Einsparungen aus dem Transformationsprogramm "Strong" in Höhe von 275 Millionen Euro milderten den Rückgang zwar ab, wie Baier erläuterte. Die Auswirkungen eines Brands im Chempark Dormagen belasteten das Ergebnis aber zusätzlich mit einem niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Betrag. Der Umsatz sank um 8,7 Prozent auf 12,9 ‌Milliarden Euro. Unter dem Strich weitete sich der Konzernverlust auf 644 Millionen ‌Euro aus nach einem Minus von 266 Millionen Euro im Vorjahr.

Die ehemalige Bayer-Tochter, die 2015 an die Börse gebracht worden war, steht vor einem Umbruch. Dieser wird durch den Eigentümerwechsel, den geplanten Abschied von der Börse und einen personellen Neuanfang an der Spitze ⁠markiert. Der staatliche Ölkonzern Adnoc aus Abu Dhabi hatte die Übernahme Ende 2025 abgeschlossen, hält inzwischen mehr als 95 Prozent ‌der Anteile und strebt einen Squeeze-Out an. Damit sollen die ⁠verbliebenen Aktionäre herausgedrängt und das Unternehmen von der Börse genommen werden. Darüber sollen die Aktionäre auf einer Hauptversammlung voraussichtlich im Mai abstimmen. Zudem kündigte Vorstandschef Steilemann bereits Anfang der Woche an, nach Ablauf seiner Amtszeit Ende Mai 2028 nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Finanzvorstand Baier hatte schon im Dezember seinen Rückzug zum ‌September mitgeteilt.

Die schwache Nachfrage führt zu einer extrem niedrigen Auslastung ⁠der Anlagen. Die Produktion in der Chemieindustrie stecke in ⁠einem 30-Jahre-Tief, sagte Steilemann, der auch Präsident des Chemieverbands VCI ist. "Wir haben ähnlich niedrige, aber doch sehr, sehr herausfordernde Niedriganlagenauslastungen auch bei Covestro in einigen Segmenten gesehen." Konkrete Planungen für weitere Anlagenschließungen gebe es zurzeit nicht. Stattdessen wolle Covestro die Verfügbarkeit seiner Anlagen deutlich erhöhen. Dies solle durch Investitionen in widerstandsfähigere Technik und vorausschauende Wartung erreicht werden, um einen stabilen Betrieb zu gewährleisten.

Als weitere Belastung erwiesen sich die indirekten Folgen von Zöllen. Während Covestro wegen seiner lokalen Produktionsstrategie von direkten Zöllen kaum betroffen ist, habe die Unsicherheit über die globalen Handelsregeln das Geschäft 2025 belastet. Diese werfe "auch einen gewissen Schatten über das Jahr 2026", sagte Finanzvorstand Baier. Trotz der Herausforderungen gab sich Vorstandschef ⁠Steilemann jedoch kämpferisch: "Dieses Unternehmen hat aus meiner Perspektive ein Riesenpotenzial, und dieses Potenzial zu heben, ist unser Anspruch."

