Fortgesetzte Transformation der Zehnder Group zum innovativen Systemanbieter für Lüftungen und Raumklimalösungen

Der Umsatz der Zehnder Group stieg im Jahr 2025 um 8% auf 760.7 Mio. EUR, angetrieben durch den Umsatz im Lüftungssegment, der um 18% auf 501.7 Mio. EUR stieg

Das betriebliche Ergebnis (EBIT) belief sich auf 63.4 Mio. EUR (+348%) bei einer EBIT-Marge von 8.3% und einem Reingewinn von 47.8 Mio. EUR

Bereinigtes EBIT1 vor Einmaleffekten lag bei 65.2 Mio. EUR (+30% gegenüber Vorjahr), was einer EBIT-Marge von 8.6% entspricht

Der Geldfluss aus Betriebstätigkeit konnte auf 80.0 Mio. EUR (+32%) gesteigert werden

Vorschlag einer Dividende von 1.40 CHF je Namenaktie A (1.00 CHF im Vorjahr)

Bestätigung der Mittelfristziele von einem durchschnittlichen jährlichen Umsatzwachstum von 5% und einer EBIT-Marge von 9–11%

Gränichen (CH), 26. Februar 2026: Die Zehnder Group (SIX: ZEHN), eine international führende Anbieterin von Gesamtlösungen für komfortables, energieeffizientes und gesundes Raumklima, erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 760.7 Mio. EUR (Vorjahr: 705.8 Mio. EUR) und somit 8% (organisch +7%1) mehr als im Vorjahr. Die Siber-Akquisition in Spanien im Juli 2024 trug mit 3% positiv zum Gesamtumsatzwachstum bei. Währungseffekte beeinflussten den Umsatz mit –1%, und der Verkauf des Climate-Ceiling-Solutions-Geschäftsbereichs minderte das Umsatzwachstum ebenfalls um 1%. In allen wichtigen Ländern wuchs die Nachfrage im Lüftungssegment, teilweise bedingt durch Nachholeffekte. Der Umsatzanstieg ist sowohl auf neue Bauvorschriften als auch Marktanteilsgewinne zurückzuführen. Die Nachfrage und der Umsatz im Heizkörpersegment hingegen gingen weiter zurück.

Operatives Ergebnis legt zu bei unterschiedlichen Segmenttrends

Die Zehnder Group erzielte im Geschäftsjahr 2025 ein betriebliches Ergebnis (EBIT) von 63.4 Mio. EUR und eine EBIT-Marge von 8.3%. Das entspricht einer Steigerung von 348% gegenüber dem EBIT im Vorjahr von 14.1 Mio. EUR. Im Geschäftsjahr 2024 entstanden Einmaleffekte in Höhe von 35.9 Mio. EUR aufgrund von gezielten Portfolioanpassungen, Produktionsverlagerungen, Wertberichtigungen in China und Restrukturierungsmassnahmen.

Der Reingewinn der Gruppe für das Geschäftsjahr 2025 lag bei 47.8 Mio. EUR (Vorjahr: Reinverlust von

–2.4 Mio. EUR). Der Geldfluss aus Betriebstätigkeit konnte im Geschäftsjahr 2025 im Vergleich zur Vorjahresperiode um 32% auf 80.0 Mio. EUR (Vorjahr: 60.6 Mio. EUR) gesteigert werden.

Das bereinigte EBIT1 stieg um 30% auf 65.2 Mio. EUR (Vorjahr: 50.1 Mio. EUR) und entspricht einer bereinigten EBIT-Marge1 von 8.6% (Vorjahr: 7.1%). Die Einmaleffekte in Höhe von 1.8 Mio. EUR entstanden im Zusammenhang mit punktuellen Anpassungen bei Produktion und Vertrieb im Heizkörpersegment in Europa.

Umsatzwachstum dank deutlich stärkerem Lüftungssegment

Der Gesamtumsatz im Lüftungssegment wuchs im Jahr 2025 deutlich um 18% (organisch +15%) auf 501.7 Mio. EUR. Die Akquisition von Siber in Spanien im Juli 2024 trug mit ca. 5% positiv zum Lüftungsumsatz bei. Im zweiten Halbjahr stieg der Lüftungsumsatz organisch um 14%. Währungseffekte lagen bei rund –1%. Alle drei Geschäftsbereiche Raumlüftungen, Wärmetauscher und industrielle Luftreinigungslösungen trugen positiv zur Umsatzentwicklung bei. Das Lüftungssegment erreichte im Berichtsjahr einen Anteil von 66% (Vorjahr: 60%) am Gesamtumsatz der Zehnder Group.

Der Lüftungsumsatz stieg in der Region EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika) um 23% (organisch +16%) auf 403.3 Mio. EUR (Vorjahr: 328.4 Mio. EUR). Die Mehrheit der Länder in dieser Region verzeichnete ein Umsatzwachstum. Im Vereinigten Königreich, in den Niederlanden und in Polen fiel das Wachstum besonders deutlich aus. Die Einführung neuer Bauvorschriften im Vereinigten Königreich erhöhte die Nachfrage nach Innenraumlüftungen. Davon profitierte das Ersatzgeschäft für bestehende Gebäude.

Der Umsatz im Lüftungssegment in Nordamerika erhöhte sich um 7% auf 76.1 Mio. EUR (Vorjahr: 71.1 Mio. EUR). Hier konnte insbesondere der Marktanteil in Kanada gesteigert werden.

In der Region Asien-Pazifik sank der Umsatz um 10% auf 22.3 Mio. EUR (Vorjahr: 24.7 Mio. EUR). Die schwache Immobilienmarktentwicklung und der überdurchschnittliche Leerstand bei Wohneinheiten in China dämpften die Nachfrage im Lüftungsbereich in dieser Region erneut.

Gestiegenes operatives Ergebnis im Lüftungssegment

Im Lüftungssegment stieg das EBIT im Geschäftsjahr 2025 um 68% auf 62.8 Mio. EUR (Vorjahr: 37.4 Mio. EUR). Die EBIT-Marge lag bei 12.5%. Das vergleichbare bereinigte EBIT1 im Vorjahr betrug 44.4 Mio. EUR und entsprach einer bereinigten EBIT-Marge von 10.5%. Im Berichtsjahr gab es keine Einmaleffekte. Es wurden weiterhin gezielt Ausgaben in den Ausbau der Marktabdeckung und in Produktinnovationen getätigt. Gleichzeitig konnte die Rentabilität durch das höhere Volumen gesteigert werden.

Schwächere Renovierungstätigkeit dämpft Heizkörperumsatz

Das Heizkörpersegment erreichte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 259.0 Mio. EUR und lag damit 8% (organisch –5%) unter dem Umsatz des Vorjahres von 281.6 Mio. EUR. Der Anteil des Heizkörperumsatzes lag im Berichtsjahr bei 34% (Vorjahr: 40%) des Gesamtumsatzes der Zehnder Group.

In der Region EMEA ging der Umsatz im Heizkörpersegment um 8% auf 216.4 Mio. EUR (Vorjahr: 235.9 Mio. EUR) zurück. Der Umsatzrückgang aus dem Vorjahr setzte sich im Geschäftsjahr 2025 weiter fort. Deutschland und Frankreich waren von dieser Entwicklung am stärksten betroffen. Dies war vor allem bedingt durch tiefere Renovierungstätigkeiten und den Trend zu preisgünstigeren Radiatormodellen infolge wirtschaftlicher Unsicherheiten.

Der Heizkörperumsatz in der Region Nordamerika lag mit 38.0 Mio. EUR auf Vorjahresniveau (Vorjahr: 38.5 Mio. EUR). Dort blieb die Nachfrage nach hochwertigen Designheizkörpern und elektrischen Badheizkörpern mehrheitlich stabil.

Der Umsatz in der Region Asien-Pazifik sank um 38% auf 4.5 Mio. EUR (Vorjahr: 7.2 Mio. EUR). Der Umsatzrückgang ist massgeblich auf den weiterhin schwachen Bausektor zurückzuführen.

Herausfordernder Markt führt zu geringerer Auslastung im Heizkörpersegment

Im Heizkörpersegment stieg das EBIT während der Berichtsperiode auf 0.6 Mio. EUR (Vorjahr: – 23.2 Mio. EUR). Die EBIT-Marge lag bei 0.2% (Vorjahr: –8.2%). Das bereinigte EBIT1 im Geschäftsjahr 2025 sank auf 2.4 Mio. EUR (Vorjahr: 5.7 Mio. EUR). Einmaleffekte in Höhe von 1.8 Mio. EUR ergaben sich im Zusammenhang mit weiteren punktuellen Anpassungen bei Produktion und Vertrieb im Heizkörpersegment. Unter anderem wurde am Standort in Lahr (Deutschland) von einem Zweischicht- auf einen Einschichtbetrieb umgestellt.

Eine Zurückhaltung bei Renovierungen sowie der Trend hin zu preiswerteren Heizkörpern führten zu Preisdruck und einem unvorteilhaften Produktmix. Dies hatte erneut eine geringere Produktionsauslastung besonders im Werk für hochwertige Radiatoren in Deutschland zur Folge. Dank Kostensenkungs- und Effizienzmassnahmen konnte das operative EBIT leicht positiv gehalten werden.

Dividende für das Berichtsjahr 2025 und Neuwahl im Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung vom 19. März 2026 unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Geschäftsjahres 2025 die Ausschüttung einer Dividende von 1.40 CHF (Vorjahr: 1.00 CHF) je Namenaktie A vor.

Dr. Urs Buchmann stellt sich nicht mehr für eine Wiederwahl in den Verwaltungsrat der Zehnder Group AG. Der Verwaltungsrat beantragt die Zuwahl von Dr. Mara Zehnder als Teil des mittelfristig bevorstehenden Generationenwechsels bei der Aktionärsfamilie Zehnder. Die übrigen Verwaltungsratsmitglieder stellen sich erneut zur Wiederwahl.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026

Für das Jahr 2026 wird eine insgesamt leicht positive Entwicklung der Bauaktivitäten erwartet. Die Nachfrage nach energieeffizienten Raumklimalösungen wird sich weiter positiv entwickeln. Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung sowie der weitere Verlauf von regionalen Konflikten und geopolitischen Spannungen können die Entwicklung der Nachfrage allerdings beeinflussen.Den Ausblick für das Gesamtjahr wird die Zehnder Group anlässlich der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen 2026 kommunizieren.

Die Zehnder Group ist gut aufgestellt, um von den genannten Trends überdurchschnittlich zu profitieren. Nach der beschleunigten Transformation von einer Heizkörperherstellerin zur global führenden Anbieterin für Raumklimalösungen sollen die sich bietenden Chancen konsequent genutzt und in den Schlüsselmärkten nachhaltiges Wachstum erzielt werden.

Die Erweiterung des Angebots für Renovierungs- und Mehrfamilienhausprojekte, das Clean-Air-Solutions-Geschäft sowie die zunehmende Bedeutung des Servicegeschäfts werden zusätzliche Wachstumsimpulse liefern. Auf dieser Basis werden die Mittelfristziele bestätigt: Ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von rund 5% und eine EBIT-Marge vor Einmaleffekten von 9–11%.

1Alternative Performancekennzahlen (Alternative Performance Measures, APM) sind Kennzahlen, die unter Swiss GAAP FER nicht definiert sind. Aus diesem Grund kann die Vergleichbarkeit mit ähnlichen Zahlen anderer Unternehmen eingeschränkt sein. Zehnder Group verwendet APM als Steuerungsgrössen für die interne sowie externe Berichterstattung gegenüber Anspruchsgruppen. Weitere Informationen zu den APM finden sich im englischen Integrierten Geschäftsbericht 2025, abrufbar unter dem Link unten.

Der vollständige Integrierte Geschäftsbericht 2025 auf Englisch sowie der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2025 auf Deutsch sind auf unserer Website unter folgendem Link zu finden:

www.zehndergroup.com/de/investor-relations/berichte-und-praesentationen

Anhang: Fünf-Jahres-Übersicht 2021-2025

Nächste Termine

Kontakt

René Grieder

Mitglied der Gruppenleitung, CFO

Zehnder Group AG, 5722 Gränichen (CH)

T +41 62 855 15 21, rene.grieder@zehndergroup.com



Alexander Kamb

Head of Investor Relations & Communications

Zehnder Group AG, 5722 Gränichen (CH)

T +41 62 855 15 36, alexander.kamb@zehndergroup.com



Diese Medienmitteilung erscheint in Deutsch und Englisch. Die deutsche Version ist massgebend. Weitere Informationen zur Zehnder Group finden Sie auf www.zehndergroup.com.

Firmenprofil

Die Zehnder Group bietet weltweit führende Lösungen für komfortables, energieeffizientes und gesundes Raumklima an. Die Produkte und Dienstleistungen der Gruppe umfassen Heizung, Kühlung, Raumlüftung und Luftreinigung. Die Gruppe entwickelt und fertigt ihre Produkte in eigenen Werken in Europa, China und Nordamerika. Im Geschäftsjahr 2025 beschäftigte die Zehnder Group rund 3600 Mitarbeitende und erzielte einen Umsatz von 761 Mio. EUR. Die Gesellschaft ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valorensymbol: ZEHN, Valorennummer: 27 653 461). Die nicht kotierten Namenaktien B werden durch die Graneco AG gehalten, die durch die Familien Zehnder kontrolliert wird.

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung kann bestimmte „zukunftsgerichtete Aussagen“ in Bezug auf das Geschäft, die Entwicklung und die wirtschaftliche Leistung der Zehnder Group enthalten. Diese Aussagen können einer Reihe von Risiken, Unsicherheiten und anderen wichtigen Faktoren unterliegen, wie zum Beispiel höhere Gewalt, Wettbewerbsentwicklung, gesetzgeberische sowie regulatorische Entwicklungen, globale, makroökonomische und politische Trends, die Fähigkeit, Mitarbeiter anzuwerben und zu halten, Wechselkursschwankungen und allgemeine Finanzmarktbedingungen, Änderungen des Rechnungsstandards oder der Rechnungsrichtlinien, Verzögerung/ Verhinderung, Genehmigungen von Behörden einzuholen, technische Entwicklungen, Rechtsstreitigkeiten oder nachteilige Berichterstattung. All diese Punkte können dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung und die Ergebnisse erheblich von den Aussagen dieser Pressemitteilung abweichen. Zehnder Group übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu ändern.

