Freenet setzt auf rasche Erholung des Mobilfunkgeschäfts

Frankfurt, 26. ⁠Feb (Reuters) - Nach dem Umsatzrückgang im vergangenen Jahr hofft Freenet auf frischen Rückenwind für das zuletzt schwächelnde Mobilfunkgeschäft. Die aktuellen Belastungen resultierten aus seinem unvorteilhaften Vertrag mit einem Netzbetreiber, erläuterte Firmenchef Robin Harries am Donnerstag in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur Reuters. Er habe ein ‌gutes Verhältnis zu diesem Partner. Daher sei er zuversichtlich, bessere Konditionen verhandeln zu können. "Wir sind da mit Volldampf dran."

Der Konzernumsatz von Freenet schrumpfte den Angaben zufolge ⁠2025 um 1,5 ⁠Prozent auf 2,44 Milliarden Euro. Der bereinigte operative Gewinn habe mit 515,4 Millionen Euro leicht unter dem Vorjahreswert gelegen. Gleiches gelte für den Mittelzufluss, der 292,1 Millionen Euro erreichte. Für 2026 peilt der Mobilfunk- und TV-Anbieter ein deutliches Wachstum des Konzernumsatzes an. Der operative Gewinn werde voraussichtlich zwischen 500 und 530 Millionen Euro liegen. ‌Für den Free Cash Flow prognostizierte das Unternehmen ‌einen Wert zwischen 270 und 300 Millionen Euro.

Der Ausblick bleibe ebenso wie die Bilanz für 2025 hinter den Markterwartungen zurück, kritisierte DZ Bank-Analyst Karsten Oblinger. Die Freenet-Aktie ging daraufhin auf ⁠Talfahrt und fiel zeitweise um mehr als zwölf Prozent. Das war der größte Kursrutsch ‌seit einem Dreivierteljahr.

WACHSTUMSTREIBER WAIPU.TV

Das Wachstum der Sparte ⁠Waipu.tv setzte sich im vergangenen Jahr fort. Die Zahl der Nutzer habe sich um zehn Prozent auf knapp zwei Millionen erhöht. Dadurch habe der Geschäftsbereich TV und Medien seinen Umsatz im Berichtszeitraum um sechs Prozent auf 423,7 ‌Millionen Euro und den Betriebsgewinn um ⁠fast 19 Prozent auf 130,6 Millionen Euro ⁠gesteigert.

Freenet kündigte an, Waipu.tv in der Bilanz künftig separat auszuweisen. Bislang werden die Zahlen mit denen der Rundfunknetz-Tochter Media Broadcast zusammengefasst. Wegen des großen Interesses von Anlegern und Analysten solle die Entwicklung dieses Geschäftsbereichs so transparent wie möglich präsentiert werden, sagte Harries.

Die Spekulationen über einen Börsengang von Waipu.tv dämpfte der Freenet-Chef. Die Minderheitseigner hätten laut Gesellschaftervertrag das Recht, ein Debüt voranzutreiben. "Freenet ist dazu verpflichtet, dies zu unterstützen", betonte Harries. Eine Entscheidung sei aber noch nicht gefallen. Freenet hält ⁠etwa 75 Prozent an Waipu.tv.

(Bericht von Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)