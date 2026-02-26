Gender Gap im Job - Große Verdienstlücke zwischen Männern und Frauen bleibt

Berlin, 26. Feb (Reuters) - ⁠Die Ungleichheit beim Verdienst zwischen Frauen und Männern in Deutschland bleibt unverändert groß. Der sogenannte Gender Gap lag 2025 wie schon im Vorjahr bei 37 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag anlässlich des Equal Pay Day am 27. Februar mitteilte. Damit setzte sich der Rückgang von 2024 nicht fort. ‌Der Indikator berücksichtigt neben dem reinen Stundenlohn (Gender Pay Gap) auch Unterschiede bei der Arbeitszeit (Gender Hours Gap) und der Erwerbsbeteiligung (Gender Employment Gap).

Hauptursachen für die fortbestehende Ungleichheit sind demnach die geringeren Stundenlöhne und ⁠die kürzeren ⁠Arbeitszeiten von Frauen. So verdienten Frauen 2025 pro Stunde 16 Prozent weniger als Männer. Zudem arbeiteten sie mehr auf Teilzeitbasis und kamen pro Woche auf knapp 28 Stunden - deutlich weniger als Männer mit gut 34 Stunden. Dieser Unterschied bei der bezahlten Arbeitszeit lag wie in den Vorjahren bei 18 Prozent.

"Die geringere Zahl an Erwerbsstunden ist jedoch nicht Ergebnis einer individuellen Life-Style-Entscheidung, sondern einer ‌ungleichen Verteilung der Sorgearbeit zwischen Männern und Frauen", erklärte Bettina ‌Kohlrausch, die wissenschaftliche Direktorin des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. "Frauen bringen täglich eine Stunde und 19 Minuten mehr Zeit für unbezahlte Sorgearbeit auf als Männer."

"FRAUEN AUF ARBEITSMARKT BEIM LOHN IMMER NOCH DISKRIMINIERT"

Eine leichte ⁠Annäherung gab es hingegen bei der Erwerbsbeteiligung. Der Gender Employment Gap sank um einen Prozentpunkt auf acht ‌Prozent. Den Daten für 2024 zufolge gingen knapp ⁠74 Prozent aller Frauen einer bezahlten Arbeit nach, bei den Männern waren es rund 81 Prozent. Der unbereinigte Verdienstunterschied pro Stunde von 16 Prozent lässt sich den Statistikern zufolge zu knapp zwei Dritteln durch messbare Faktoren wie die höhere Teilzeitquote von Frauen erklären.

Der ‌verbleibende, sogenannte bereinigte Gender Pay Gap, liegt bei ⁠sechs Prozent. "Diese Zahl zeigt, dass Frauen auf ⁠dem Arbeitsmarkt bei der Entlohnung immer noch diskriminiert werden", kritisierte Kohlrausch. Hier sollte ein rasches Umsetzen einer EU-Richtlinie zu "mehr Transparenz über Entgeltstrukturen und bessere Rechtsdurchsetzung bei Lohndiskriminierung führen".

Deutliche Unterschiede zeigen sich weiter zwischen Ost- und Westdeutschland. In den östlichen Bundesländern fiel der Gender Gap Arbeitsmarkt mit 22 Prozent wesentlich geringer aus als im Westen mit 39 Prozent. Am niedrigsten war die Ungleichheit in Mecklenburg-Vorpommern mit 17 Prozent, am höchsten in Baden-Württemberg und Bayern mit je 41 Prozent. Als einen wesentlichen Grund für das Gefälle nennen die Statistiker die historisch bedingte höhere Erwerbsbeteiligung ⁠von Frauen im Osten. Dort arbeiten sie zudem häufiger in Vollzeit.

