Handwerk erwartet auch 2026 sinkende Beschäftigung - dringt auf Reformen

Berlin, 26. ⁠Feb (Reuters) - Das deutsche Handwerk pocht auf weitere Reformen der Politik, um den Betrieben zu mehr Wachstum zu verhelfen. Viele Beschlüsse der Regierungskoalition seien noch nicht umgesetzt und die Unternehmen spürten enormen Belastungsdruck durch Bürokratie, Steuern, Sozialabgaben und Energiepreise, ‌erklärte der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) am Donnerstag. "Der Herbst der Reformen ist ausgefallen, und die Enttäuschung darüber ist vielerorts groß", sagte ZDH-Generalsekretär Holger Schwannecke ⁠vor der ⁠großen Branchenmesse IHM in München.

Die Stimmung im Handwerk hat sich zuletzt eingetrübt. Im vierten Quartal 2025 stagnierten die Umsätze, sank die Beschäftigung und Investitionen wurden verschoben, wie Schwannecke betonte. Wenn die Regierung die notwendigen Reformen klar angehe, könne neue wirtschaftliche Dynamik entstehen.

Der ZDH hatte ursprünglich für 2025 einen ‌Umsatzanstieg von nominal ein Prozent prognostiziert, rechnet inzwischen ‌aber eher mit einer Stagnation, allenfalls mit einem kleinen Plus. Für das laufende Jahr erwartet der Verband, dass die Erlöse etwa um ein Prozent zulegen. "Trotz einer ⁠erwarteten gesamtwirtschaftlichen konjunkturellen Belebung und dem Auslaufen der Rezessionsphase zeichnet sich aktuell weiter ‌kein selbsttragender Aufschwung ab", erklärte der ZDH. ⁠Die moderate Belebung durch das Fiskalpaket der Regierung sei getragen von einer anziehenden Bautätigkeit insbesondere im Wohnungs- und Infrastrukturbau, einer steigenden Nachfrage nach handwerklichen Vorleistungsgütern, höheren Auto-Absatzzahlen sowie einer moderaten Zunahme des ‌privaten Konsums.

Bedingung für ein selbsttragendes und ⁠anhaltendes Wachstum bleibt der Branche zufolge ⁠vor allem das Umsetzen von Strukturreformen, um Wettbewerbsfähigkeit und Potenzialwachstum zu stärken. Die Zahl der Beschäftigten im Handwerk dürfte 2026 weiter sinken - um rund 60.000. Grund ist laut ZDH, dass viele Personen in Rente gehen und die Betriebe voraussichtlich nicht genug Fachkräfte und Auszubildende finden, um diese Lücken zu schließen oder gar mehr Jobs zu schaffen. Im Jahr 2024 gab es rund 5,6 Millionen Beschäftigte im Handwerk, 2020 waren es ⁠noch 5,9 Millionen.

