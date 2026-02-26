Hensoldt-Chef: FCAS-Streit für uns kein Risiko - aber für Mittelstand

München, 26. ⁠Feb (Reuters) - Der Rüstungszulieferer Hensoldt sieht sich von einem möglichen Scheitern des europäischen Kampfflugzeug-Projekts FCAS nicht betroffen. "Mit dem Wachstum, das wir liefern, wie auch immer es in FCAS weitergeht, sehe ich uns da sehr, sehr gut aufgestellt", sagte Vorstandschef ‌Oliver Dörre am Donnerstag bei der Bilanzpressekonferenz. Er sehe "keine Risiken oder Ausfälle mit Blick auf die getätigten Prognosen" des Konzerns. Finanzchef Christian Ladurner ⁠sagte, mit ⁠einem Auftragsvolumen von rund 150 Millionen Euro durch FCAS und weitere Kooperationsprojekte sei das Risiko für Hensoldt überschaubar. Der im MDax notierte Sensor- und Radar-Spezialist hatte zur Bilanzvorlage seine Wachstumsprognose erhöht.

Auf die Frage nach einem Dominoeffekt mit einem Scheitern von FCAS und weiteren europäischen Gemeinschaftsprojekten sagte Dörre: "Ich ‌würde tatsächlich den Begriff Scheitern ungern in die ‌Hand nehmen. Es wird sich neu aufstellen." Bundeskanzler Friedrich Merz hatte eine Entscheidung über den Zuschnitt des FCAS-Projekts von der Frage abhängig gemacht, ob künftig noch ⁠bemannte Kampfflugzeuge gebraucht würden oder unbemannte Drohnen im Vordergrund stünden. "Wenn sich das ‌Ganze jetzt neu schüttelt, dann, ganz ⁠klar, Hensoldt ist offen, für welche Plattform auch immer", sagte Dörre. "Wir sind wirklich plattformneutral."

In seiner Rolle als Präsidiumsmitglied des Bundesverbands der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie (BDLI) verwies Dörre auf eine "sehr, sehr hohe Beteiligung" deutscher ‌Mittelstands- und Kleinunternehmen am FCAS-Projekt. "Wenn ⁠jetzt, sozusagen, wir die Kupplung treten ⁠und das Getriebe neu synchronisieren, dann müssen wir dafür sorgen - und das müssen wir im Hinterkopf haben - dass diese starken deutschen Player auch in den anderen Programmen eine Heimat finden."

Ursprünglich sollte das neue Kampfflugzeug FCAS (Future Combat Air System) von einem Konsortium gebaut werden, zu dem der europäische Hersteller Airbus und der französische Hersteller Dassault gehören. Forderungen von Dassault, die eindeutige Führung zu übernehmen, haben das milliardenschwere Projekt ins Wanken ⁠gebracht.

