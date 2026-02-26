ImmoScout24-Betreiber sieht sich auf Wachstumskurs - Aktie unter Druck

Düsseldorf, 26. ⁠Feb (Reuters) - Der Betreiber der Anzeigenplattform ImmoScout24 sieht sich nach einem Zukauf in Spanien und einer wachsenden Kundenzahl auf Wachstumskurs. Die im Markt kolportierte Gefahr, KI könnte die Plattform verzichtbar machen, wies der Chef des Dax-Neulings Scout24 am Donnerstag zurück. "Das Thema KI, das ‌bewegt den Markt und verursacht Unsicherheiten. Aber wir sehen das sehr stark auf der Seite der Chancen und Möglichkeiten für unsere Firma", sagte Ralf Weitz. ⁠Das Produkt werde ⁠sehr viel besser durch Künstliche Intelligenz und moderne Technologien. So sei etwa seit der Einführung im vergangenen Jahr die Suche nach Immobilien sehr viel personalisierter. "Wir sind damit branchenführend."

Die Anleger blieben allerdings skeptisch: Die Aktie gab um bis zu 7,8 Prozent auf 63,90 Euro nach, den tiefsten Stand seit zwei Jahren.

2025 erwirtschaftete ‌der Konzern mit 405,7 Millionen Euro einen um 16,5 ‌Prozent höheren Betriebsgewinn als im Vorjahr. Der Umsatz kletterte auf 649,6 Millionen Euro. Die Gewinnmarge lag bei 62,5 Prozent und damit um einen Prozentpunkt höher als 2024. Scout24 führte ⁠das auf kontinuierliche Effizienzsteigerungen und Synergien zurück sowie ein deutliches Kundenwachstum - im Profibereich ‌um 5,7 Prozent und im Privatkundengeschäft um ⁠14 Prozent. Dazu kam ein Einmaleffekt durch eine Neubewertung latenter Steuern. Der Vorstand kündigte zudem an, der Dividendenpolitik treu zu bleiben und für 2025 voraussichtlich die Ausschüttung im zweistelligen Prozentbereich zu erhöhen.

Für das laufende Jahr kündigte ‌Weitz ein noch stärkeres Wachstum an. ⁠Der Umsatz werde 2026 um 16 ⁠bis 18 Prozent zulegen, nach einem Anstieg um 14,7 Prozent im Vorjahr. Allein sechs bis sieben Prozentpunkte steuere der Zukauf von Fotocasa/Habitaclia bei. Die Gewinnmarge werde mit bis zu 61 Prozent allerdings etwas niedriger ausfallen als 2025. Weitz sagte, 2025 sei ein starkes Jahr gewesen. Das Unternehmen habe seine Rolle als zentrale Plattform für Immobilientransaktionen in Deutschland weiter gestärkt. "Für 2026 erwarten wir eine anhaltende Dynamik", betonte er. Die aktualisierte Strategie solle bei einem Kapitalmarkttag im Mai ⁠vorgestellt werden.

(Bericht von Anneli Palmen, Christina Amann, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte)