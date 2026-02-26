INDEX-FLASH: EuroStoxx mit Dow ins Minus gedreht - Dax noch moderat im Plus

FRANKFURT/PARIS/MAILAND/MADRID (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen sind am Donnerstagnachmittag einem Auf und Ab an den US-Börsen gefolgt. Als es die Indikationen für die Leitindizes Dow Jones Industrial und Nasdaq 100 in New York leicht ins Plus schafften, konnte der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 am Mittag seine Rekordrally mit einem Tageshoch bei knapp 6.200 Punkten fortsetzen. Der Schwung reichte aber dann nicht ganz, um diese Marke zu überwinden.

Zuletzt war das europäische Kursbarometer mit minus 0,3 Prozent auf ein Tagestief gerutscht - genauso wie der zunächst freundlich gestartete US-Leitindex Dow Jones Industrial. In New York war vor allem an der technologielastigen Nasdaq Gegenwind aufgekommen, da die Aktie des gewichtigen Chipriesen Nvidia trotz beeindruckender Quartalszahlen und starker Geschäftsziele schwach in den Handel gestartet war.

Besser schlugen sich dieses Mal im US-Technologiesektor die Softwarewerte. Gestützt darauf konnte auch der deutsche Softwareriese SAP zuletzt um vier Prozent zulegen. Dies half dem deutschen Leitindex Dax , bis zuletzt mit 0,3 Prozent im Plus zu bleiben./tih/he