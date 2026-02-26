IRW-News: ACCESS Newswire: U.S. Polo Assn. ist zum dritten Mal in Folge offizieller Bekleidungs- und Trikotsponsor des Dubai Polo Gold Cup 2026

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: U.S. Polo Assn. ist zum dritten Mal in Folge offizieller Bekleidungs- und Trikotsponsor des Dubai Polo Gold Cup 2026

WEST PALM BEACH, FL UND DUBAI, VAE / ACCESS Newswire / 26. Februar 2026 / U.S. Polo Assn., die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), fungierte stolz als offizieller Bekleidungs- und Trikotsponsor des Dubai Polo Gold Cup 2026, der vom 28. Januar bis 14. Februar im renommierten Al Habtoor Polo Club in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, stattfand.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83159/U.S.Polo_260226_DEPRCOM.001.jpeg

Dubai Wolves by Thera mit ihrer Trophäe auf der Bühne des Dubai Polo Gold Cup 2026 im Al Habtoor Polo Club

Bildnachweis: Margarita Crotto

Die U.S. Polo Assn. unterstützte das prestigeträchtige Turnier nun bereits zum dritten Mal in Folge und stellte den teilnehmenden Teams maßgeschneiderte Performance-Trikots, Bekleidung für das Veranstaltungspersonal und exklusive Spielerpreise für die Finalisten zur Verfügung. Die Zuschauer nahmen an der traditionellen Divot-Stomp-Zeremonie teil, bei der eine spezielle Kappe der U.S. Polo Assn. verschenkt wurde, was der zweiwöchigen Veranstaltung in den Vereinigten Arabischen Emiraten ein zusätzliches Fan-Highlight bescherte.

Das Finale des Dubai Polo Gold Cup 2026 bot einen spannenden Showdown zwischen weltbekannten Spielern, als die Dubai Wolves by Thera den amtierenden Meister, das UAE Polo Team, mit 11:8 besiegten und sich den begehrten Pokal sicherten. Die Teams bestanden aus Habtoor Al Habtoor, Cesar Crespo, Félix Esain und Santiago Laborde vom Dubai Wolves by Thera Team sowie Ihrer Hoheit Sheikha Maitha Bint Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Salvador Jauretche, Lucas Monteverde Jr. und Rosendo Torreguitar vom UAE Polo Team. Félix Esain von den Dubai Wolves by Thera wurde für seine herausragende Leistung zum wertvollsten Spieler (Most Valuable Player) gekürt, während Only Caravina, ebenfalls geritten von Esain, den Titel Best Playing Pony erhielt, was das außergewöhnliche sportliche Niveau dieses Turniers unterstreicht.

Die fortgesetzte Partnerschaft von U.S. Polo Assn. mit dem Dubai Polo Gold Cup als offizieller Bekleidungs- und Trikotsponsor spiegelt wider, wer wir als globale Sportmarke sind, sagte J. Michael Prince, President und CEO von USPA Global, dem Unternehmen, das die milliardenschwere Marke U.S. Polo Assn. weltweit verwaltet und vermarktet. Durch die Unterstützung des führenden High-Goal-Turniers der Vereinigten Arabischen Emirate kann unsere Marke direkt mit der starken Polo-Community in einem unserer wichtigsten Wachstumsmärkte in Kontakt treten und gleichzeitig die Glaubwürdigkeit und Authentizität der U.S. Polo Assn. stärken.

Als einer der führenden Austragungsorte für Polosport im Nahen Osten ist Dubai ein strategischer Markt für U.S. Polo Assn., die seine Einzelhandelspräsenz in den Vereinigten Arabischen Emiraten weiter ausbaut. Mit einer starken und wachsenden Präsenz in der Region und weiteren geplanten Filialeröffnungen in den kommenden Jahren unterstreicht die Zusammenarbeit der Marke mit dem Dubai Polo Gold Cup ihre echte Verbundenheit mit dem Sport und stärkt die Kundenbindung in einem wichtigen globalen Markt.

Der Dubai Polo Gold Cup wurde 2009 von Mohammed Al Habtoor unter der Schirmherrschaft Seiner Hoheit Scheich Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, dem stellvertretenden Herrscher von Dubai, gegründet und hat sich zum führenden High-Goal-Poloturnier der Vereinigten Arabischen Emirate und zu einem Eckpfeiler des internationalen Sportkalenders der Region entwickelt. Die Veranstaltung findet jährlich im Al Habtoor Polo Club statt und zieht Elite-Spieler, hochrangige Gäste und Sportbegeisterte aus aller Welt an eine der bedeutendsten Polosportstätten der Region.

Der Dubai Polo Gold Cup verband erneut Wettkämpfe auf Weltklasseniveau mit der für Dubai typischen Gastfreundschaft und bot den Gästen ein beeindruckendes Sport- und Lifestyle-Erlebnis, das die Eleganz und Energie der Vereinigten Arabischen Emirate widerspiegelt.

Über U.S. Polo Assn. und USPA Global

U.S. Polo Assn. ist die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), dem größten Verband von Polo-Clubs und Polo-Spielern in den Vereinigten Staaten, der 1890 gegründet wurde und seinen Sitz in Wellington (Florida) hat. Mit einer mehrere Milliarden Dollar schweren weltweiten Präsenz und einem weltweiten Vertrieb über mehr als 1.200 Retail-Geschäfte von U.S. Polo Assn. sowie tausenden weiteren Vertriebsstellen bietet U.S. Polo Assn. Bekleidung, Zubehör und Schuhe für Herren, Damen und Kinder in mehr als 190 Ländern weltweit. Die Marke sponsert weltweit bedeutende Polo-Veranstaltungen, darunter die U.S. Open Polo Championship®, die jährlich im NPC in The Palm Beaches stattfindet und das wichtigste Polo-Turnier in den Vereinigten Staaten ist. Durch historische Deals mit ESPN in den Vereinigten Staaten, TNT und Eurosport in Europa und Star Sports in Indien werden nun mehrere der herausragenden Polomeisterschaften, gesponsert von U.S. Polo Assn., weltweit übertragen und machen diesen spannenden Sport somit erstmals Millionen von Sportfans weltweit zugänglich.

Laut License Global gilt U.S. Polo Assn. durchgängig als einer der führenden Sportlizenzgeber der Welt neben der NFL, PGA Tour und Formel 1. Darüber hinaus ist die sportlich inspirierte Marke international durch Auszeichnungen für globales Wachstum anerkannt. Aufgrund ihres enormen Erfolgs als globale Marke wurde in Forbes, Fortune, Modern Retail und GQ sowie auf Yahoo Finance und Bloomberg über U.S. Polo Assn. berichtet, um nur einige namhafte Medienquellen weltweit zu nennen. Weitere Informationen finden Sie unter uspoloassnglobal.com und folgen Sie uns unter @uspoloassn.

USPA Global ist eine Tochtergesellschaft der United States Polo Association (USPA) und verwaltet die milliardenschwere Sportmarke U.S. Polo Assn. USPA Global verwaltet auch die Tochtergesellschaft Global Polo, die weltweit führend im Bereich Polo-Sportinhalte ist. Weitere Informationen finden Sie unter globalpolo.com oder Global Polo auf YouTube.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Stacey Kovalsky - VP, Global PR and Communications

Telefon +001.561.790.8036 - E-Mail: skovalsky@uspagl.com

Shannon Stilson - VP, Sports Marketing and Media

Telefon +001.561.227.6994 - E-Mail: sstilson@uspagl.com

QUELLE: U.S. Polo Assn.

