IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Gamechanger MDMA? Bioxyne Limited verbucht Umsatzrekord mit innovativen Arzneimitteln

Während der globale Markt für die Behandlung von posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS) auf über 2,5 Milliarden USD zusteuert, setzt Bioxyne Limited neue Maßstäbe. Als Pionier lieferte das Unternehmen die ersten GMP-zertifizierten MDMA-Kapseln an klinische Studien zur Behandlung therapieresistenter PTBS aus und bediente bereits über 400 Patientendosen. Dieser medizinische Fortschritt spiegelt sich in Rekordzahlen wider.

In der modernen Psychiatrie zeichnet sich ein Paradigmenwechsel ab. Während die Behandlung der posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) jahrzehntelang auf klassische Antidepressiva angewiesen war, rücken nun psychedelika-gestützte Ansätze in den Fokus. Das australische Pharmaunternehmen Bioxyne Limited (WKN: A1JWM6 | ISIN: AU000000BXN6) positioniert sich an der Speerspitze dieser Entwicklung und untermauert diesen Anspruch nun mit beeindruckenden Rekordzahlen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026.

Marktpotenzial: Die Suche nach neuen Wegen bei PTBS

Die posttraumatische Belastungsstörung gilt als eine der am schwersten zu behandelnden psychischen Erkrankungen. Allein in Deutschland leiden jährlich schätzungsweise 2 bis 3 % der Bevölkerung unter den Folgen traumatischer Erlebnisse. Weltweit wird der Markt für PTBS-Therapeutika für das Jahr 2026 deshalb auf fast 2,5 Milliarden USD geschätzt, mit Prognosen, die bis 2035 auf rund 3,5 Milliarden USD steigen. Bisherige Standardtherapien erzielen bei einem signifikanten Teil der Patienten jedoch nicht den gewünschten Erfolg. Hier setzt die Forschung rund um MDMA an, das in Kombination mit psychotherapeutischer Begleitung als potenzieller Gamechanger gilt. Das Amphetamin soll dabei als Entaktogen oder Empathogen die Psychotherapie unterstützen und den Betroffenen helfen, ihre traumatischen Erlebnisse zu verarbeiten.

Infolgedessen hat Australien im Juli 2023 als erstes Land die Verwendung von MDMA-gestützter Psychotherapie für bestimmte psychische Erkrankungen (PTBS) unter strengen Auflagen legalisiert. Zudem wird in den USA eine FDA-Zulassung für MDMA-gestützte Therapien angestrebt, die derzeit nur in kontrollierten Studien oder über Ausnahmeregelungen (Compassionate Use) möglich sind.

Finanzielle Performance: Wachstum auf Rekordniveau

Bioxyne nutzt diese Dynamik durch seine Tochtergesellschaft Breathe Life Sciences (BLS) konsequent für das eigene Wachstum.Die am 28. Januar 2026 veröffentlichten Quartalszahlen (Q2 FY26) unterstreichen die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells. Bioxyne meldete einen Rekord-Quartalsumsatz von 17,2 Mio. AUD, was einer Steigerung von 112 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entsprach.

Besonders hervorzuheben ist die Liquiditätssituation:

- Cash-Einnahmen: Mit 18,4 Mio. AUD (+149 % ggü. Vorjahr) erreichte das Unternehmen einen neuen Höchststand.

- Operativer Cashflow: Bioxyne erwirtschaftete im Quartal einen positiven Cashflow von 2,5 Mio. AUD.

- Bilanzstärke: Zum 31. Dezember 2025 verfügte das Unternehmen über 7,6 Mio. AUD an liquiden Mitteln.

Diese Leistung wurde kürzlich auch extern gewürdigt: Am 24. November 2025 wurde Bioxyne in den Deloitte Technology Fast 50 Australia platziert, nachdem das Unternehmen im Bereich Healthcare Technology ein Umsatzwachstum von 452 % (2022-2024) erzielt hatte.

Strategische Meilensteine: MDMA-Pionierarbeit und globale Expansion

Ein zentraler Treiber für die künftige Bewertung ist der Bereich Psychedelika. Bioxyne hat erfolgreich die ersten in Australien hergestellten GMP-MDMA-Kapseln ausgeliefert. Über 400 Patientendosen wurden bereits an klinische Studien in Victoria und autorisierte Verschreiber in Queensland versandt. Eine zweite Lieferung ging an Victorias Eastern Health, um eine Studie zur Behandlung von PTBS in Kombination mit Borderline-Persönlichkeitsstörungen zu unterstützen.

Parallel dazu treibt das Unternehmen die internationale Präsenz voran: Seit dem 13. Oktober 2025 ist Bioxyne per Doppelnotierung an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet, was den Zugang für europäische Investoren erheblich erleichtert. Durch eine Förderung von 1,6 Mio. AUD seitens South of Scotland Enterprise wird derzeit außerdem eine neue GMP-Fertigungsstätte in den Scottish Borders errichtet und dank Verträgen mit Remidose positioniert sich Bioxyne als First Mover in Costa Rica und Panama.

Diversifiziertes Portfolio: Cannabis und Medizintechnik

Neben Psychedelika bleibt medizinisches Cannabis eine tragende Säule des Unternehmens. Eine starke Nachfrage in Australien sowie in neuen Märkten, einschließlich Deutschland - wo allein im zweiten Quartal Aufträge im Wert von 2,9 Millionen AUD fakturiert wurden - unterstützt das Wachstum. Ein exklusiver Vertrag mit Curaleaf International für das Que Medical Inhalation Device, den ersten CE-zertifizierten Flüssigkeitsinhalator für Medikamente auf Cannabisbasis, stärkt zudem das Segment der Medizintechnik.

Auch angesichts regulatorischer Lockerungen in den USA, wie die potenzielle Neueinstufung von Cannabis in Schedule III, und fortschreitender Reformen in Deutschland sieht sich Bioxyne für das zweite Halbjahr 2026 optimal aufgestellt. CEO Sam Watson zeigt sich entsprechend zuversichtlich: Die Zahlen spiegeln die konsequente Umsetzung unseres skalierbaren Modells wider. Mit einer starken Bilanz und beschleunigter Nachfrage in allen Regionen bleiben wir fest auf Kurs, unsere Guidance von 65 bis 75 Mio. AUD Umsatz und einem EBITDA von bis zu 13,5 Mio. AUD für das Geschäftsjahr 2026 zu erreichen.

