IRW-News: Eureka Lithium Corp.: Eureka schließt Übernahme von Stairway Mining Corp. ab und sichert sich eine 100%-Beteiligung an dem polymetallischen Projekt Cabin Lake und dem Titan-Vanadium-Projekt Tyee

Vancouver, British Columbia, 26. Februar 2026 / IRW-Press / Eureka Lithium Corp. (CSE: ERKA)(OTCQB: UREKF)(FWB: S58) (Eureka Lithium oder Eureka oder das Unternehmen) freut sich, im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 28. Januar 2026 bekannt zu geben, dass es die Übernahme (Akquisition) einer 100-prozentigen Beteiligung am polymetallischen Projekt Cabin Lake im Bergbaugebiet Omineca in British Columbia sowie einer 100-prozentigen Beteiligung am Titan-Vanadium-Projekt Tyee in der Region Havre-St-Pierre in Quebec (zusammen die Liegenschaften) abgeschlossen hat, und zwar durch den Erwerb aller ausgegebenen und ausstehenden Aktien (Stairway-Aktien) von Stairway Mining Inc. (Stairway).

Die Übernahme erfolgte gemäß den Bedingungen eines geänderten und neu gefassten Aktienkaufvertrags (Aktienkaufvertrag) vom 20. Februar 2026, in dessen Rahmen Eureka die Stairway-Aktien im Austausch gegen insgesamt 9.100.000 Stammaktien von Eureka erworben hat, die an die Stairway-Aktionäre auf Pro-rata-Basis ausgegeben wurden (Gegenleistungsaktien). Darüber hinaus hat Eureka zugestimmt, eine meilensteinabhängige Barzahlung in Höhe von insgesamt 1.000.000 CAD (die Meilensteinzahlung und zusammen mit den Gegenleistungsaktien die Gegenleistung) an die ehemaligen Stairway-Aktionäre auf Pro-rata-Basis zu leisten, falls alle folgenden Meilensteine erreicht werden: (i) Eureka reicht innerhalb von sechs Monaten nach dem Datum des Aktienkaufvertrags einen technischen Bericht für jede der Liegenschaften bei SEDAR+ ein; (ii) Eureka erstellt und veröffentlicht innerhalb von neun Monaten nach dem Datum des Aktienkaufvertrags eine Mineralressourcenschätzung für mindestens eine der Liegenschaften; und (iii) Eureka veröffentlicht innerhalb von 15 Monaten nach dem Datum des Aktienkaufvertrags eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) für mindestens eine der Liegenschaften. Die Gegenleistungsaktien unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Datum der Ausgabe. Das Unternehmen weist darauf hin, dass, wie in seiner Pressemitteilung vom 28. Januar 2026 bekannt gegeben, die ursprünglich für die Akquisition vorgesehene Gegenleistung 12.000.000 Stammaktien von Eureka ohne Meilensteinzahlung betrug. Diese Bedingungen wurden geändert, da das Unternehmen gemäß den Richtlinien der Canadian Securities Exchange nicht in der Lage war, die viermonatige und einen Tag dauernde Haltefrist für die Gegenleistungsaktien zu ändern.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass die Gegenleistung für die Übernahme im Rahmen von Verhandlungen zwischen dem Unternehmen und Stairway zu marktüblichen Bedingungen auf unabhängiger Basis festgelegt wurde. Während dieser Verhandlungen haben das Management und das Board des Unternehmens unter Berücksichtigung vergleichbarer Transaktionen in der Junior-Bergbaubranche ihr unternehmerisches Ermessen ausgeübt. Stairway hatte die Claims des Projekts Tyee ursprünglich im Dezember 2025 abgesteckt bzw. erworben. Die Gegenleistung des Unternehmens basierte nicht auf den historischen Kosten für die Absteckung oder den Erwerb der Claims, sondern auf seiner unabhängigen Bewertung des Explorationspotenzials, der geologischen Vorzüge, des strategischen Werts und der Marktvergleichbarkeit für vergleichbare kritische Mineralvorkommen in einem ähnlichen Entwicklungsstadium. Das Management ist nicht der Ansicht, dass die Differenz zwischen den ursprünglichen Anschaffungskosten von Stairway und der Gegenleistung einen Hinweis auf den fairen Wert der Liegenschaften gibt.

Die ehemaligen Aktionäre von Stairway stehen weder zum Unternehmen noch zu dessen Direktoren, Führungskräften oder - nach Kenntnis des Unternehmens - Insidern in einem Nahverhältnis.

Das Projekt Cabin Lake umfasst sechs zusammenhängende Mineral-Claims mit einer Gesamtfläche von etwa 2.363 Hektar im Omineca Mining District im Zentrum von British Columbia. Cabin Lake ist ein polymetallisches System mit Potenzial für Zink, Blei, Kupfer, Molybdän und Silber mit mehreren historischen Vorkommen und einer durch frühere Explorationsarbeiten identifizierten Zielfläche von 600 Meter mal 1.000 Meter.

Das Projekt Cabin Lake liegt strategisch günstig in der Nähe von etablierter Infrastruktur und produzierenden sowie ehemals produzierenden Minen, darunter die Mine Endako https://www.centerragold.com/operations/molybdenum-business-unit/#endako-mine

und die Mine Blackwater https://www.artemisgoldinc.com/blackwater-project/blackwater-gold-project/overview/

, was die in Distriktgröße ausgeprägte Prospektivität der Region unterstreicht.*

Abbildung 1: Karte der an Cabin Lake angrenzenden Liegenschaften

Das Projekt Tyee umfasst 189 zusammenhängende Mineral-Claims mit einer Fläche von etwa 10.136 Hektar innerhalb des Havre-St-Pierre-Anorthosit-Komplexes in Quebec, einem weltweit bedeutenden titanhaltigen Gebiet. In dieser Region befindet sich die Weltklasse-Lagerstätte Lac Tio Mine, eine der weltweit hochgradigsten Titanlagerstätten im Hartgestein https://www.riotinto.com/en/can/canada-operations/rio-tinto-fer-et-titane

.

Tyee umfasst die Ziele Big TiO, NS Trend und East Nugget, die Gegenstand historischer geophysikalischer Untersuchungen und Oberflächenprobenahmen waren und vielversprechend für Titan- und Vanadiummineralisierungen in Verbindung mit geschichteten Anorthosit-Wirtsgesteinen sind.

Die in dieser Pressemitteilung erwähnten Mineralisierungen auf angrenzenden oder nahe gelegenen Liegenschaften sind nicht unbedingt ein Hinweis auf Mineralisierungen auf den Liegenschaften des Unternehmens.

Abbildung 2: Lageplan der Liegenschaft Tyee

Der Erwerb der Projekte Cabin Lake und Tyee stellt eine strategische Erweiterung der Vermögensbasis von Eureka über Lithium hinaus hin zu vielversprechenden polymetallischen und Titan-Vanadium-Projekten dar, erklärte Dave Bowen, CEO von Eureka Lithium Corp. Beide Projekte befinden sich in bergbaufreundlichen Gebieten mit einer starken Infrastruktur und einem geologischen Potenzial auf Distriktebene. Diese Projekte verschaffen Eureka Zugang zu Explorationsprojekten für strategisch wichtige Materialien, die für die Verteidigung, die Elektrifizierung und die moderne Fertigung benötigt werden.

Qualifizierter Sachverständiger

Afzaal Pirzada M.Sc., P.GEO., ein Berater des Unternehmens und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Angaben in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Eureka Lithium Corp.

Eureka Lithium ist der größte auf Lithium fokussierte Landbesitzer im nördlichen Drittel der Provinz Quebec, einem Gebiet, das auch als Region Nunavik bekannt ist. Das Unternehmen ist alleiniger Eigentümer von drei Projekten mit einer Gesamtfläche von 2.108 Quadratkilometern in den neu entstehenden Lithium-Bergbaucamps Raglan West, Raglan South und New Leaf. Diese Claims, die das Unternehmen vom legendären Prospektor Shawn Ryan erworben hat, liegen in einer Region, in der sich zwei Nickelbergwerke mit Zugang zu Tiefseehäfen befinden.

Vorsorglicher Hinweis

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung, einschließlich Aussagen, die Wörter wie erwartet, sieht vor, beabsichtigt, plant, glaubt, schätzt oder ähnliche Ausdrücke enthalten, sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten darstellen, wie etwa Aussagen über die Fähigkeit des Unternehmens, die Exploration der Projekte Tyee und Cabin Lake zu verfolgen, sind zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen des Managements wider und basieren auf bestimmten Faktoren und Annahmen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens verlassen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Erwartungen, die sich in den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind. Es kann jedoch nicht zugesichert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, künftige Korrekturen von zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen, es sei denn, dies ist ausdrücklich gesetzlich vorgeschrieben.

