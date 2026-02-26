IRW-News: Loar Holdings Inc.: Loar Holdings Inc. meldet Rekordergebnisse für das vierte Quartal 2025 und das Gesamtjahr 2025 sowie eine Aufwärtskorrektur der Prognose für das Gesamtjahr 2026

IRW-PRESS: Loar Holdings Inc.: Loar Holdings Inc. meldet Rekordergebnisse für das vierte Quartal 2025 und das Gesamtjahr 2025 sowie eine Aufwärtskorrektur der Prognose für das Gesamtjahr 2026

WHITE PLAINS, NY / ACCESS Newswire / 26. Februar 2026 / Loar Holdings Inc. (NYSE:LOAR) (das Unternehmen, Loar, wir, uns und unser) meldet Rekordergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 sowie eine Aufwärtskorrektur der Prognose für das Gesamtjahr 2026.

Zum Jahresende freue ich mich, berichten zu können, dass Loar erneut Rekordergebnisse bei allen wichtigen Finanzkennzahlen erzielt hat, darunter Nettoumsatz, bereinigtes EBITDA und bereinigte EBITDA-Marge, sagte Dirkson Charles, CEO von Loar und Executive Co-Chairman des Board of Directors. Angetrieben von einer günstigen Endmarktdynamik und einer disziplinierten Umsetzung im gesamten Unternehmen hat unser Team eine starke operative Leistung erzielt und gleichzeitig unsere langfristige Strategie zur Wertschöpfung vorangetrieben. Diese Ergebnisse unterstreichen die Skalierbarkeit und Widerstandsfähigkeit unseres Geschäftsmodells und stärken die Position von Loar als führender Zulieferer von Komponenten für die Luft- und Raumfahrt sowie die Verteidigungsindustrie. Darüber hinaus haben wir die Übernahmen von LMB Fans & Motors und Harper Engineering erfolgreich abgeschlossen und damit unser Portfolio weiter gestärkt und unsere Wachstumsplattform erweitert, während wir in die nächste Phase der Unternehmensentwicklung eintreten.

Viertes Quartal 2025

- Der Nettoumsatz belief sich auf 131,8 Millionen $, was einem Anstieg von 19,3 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht.

- Nettogewinn von 12,5 Millionen $, ein Anstieg von 239,5 % gegenüber dem Vorjahresquartal.

- Verwässerter Gewinn pro Aktie von 0,13 $, ein Anstieg von 225,0 % gegenüber dem Vorjahresquartal.

- Bereinigtes EBITDA von 49,8 Millionen $, ein Anstieg von 23,9 % gegenüber dem Vorjahresquartal.

- Die Nettogewinnmarge für das Quartal verbesserte sich auf 9,5 % gegenüber 3,3 % im Vorjahresquartal.

- Die bereinigte EBITDA-Marge für das Quartal verbesserte sich auf 37,8 % gegenüber 36,4 % im Vorjahresquartal.

- Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 0,26 $, was einem Anstieg von 136,4 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht.

Loar meldete für das Quartal einen Nettoumsatz von 131,8 Millionen $, was einer Steigerung von 21,3 Millionen $ oder 19,3 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Organisch(1) stieg der Nettoumsatz um 16,9 % oder 18,7 Millionen $ auf 129,1 Millionen $.

Der Nettogewinn für das Quartal stieg um 8,8 Millionen $ auf 12,5 Millionen $, verglichen mit 3,7 Millionen $ im Vergleichsquartal des Vorjahres. Der Anstieg des Nettogewinns für das Quartal ist in erster Linie auf den Beitrag höherer Umsätze und verbesserter Bruttomargen sowie geringerer Zinsaufwendungen zurückzuführen, der teilweise durch höhere Einkommensteueraufwendungen ausgeglichen wurde.

Das bereinigte EBITDA für das Quartal betrug 49,8 Millionen $, was einem Anstieg von 23,9 % oder 9,6 Millionen $ gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Das bereinigte EBITDA als Prozentsatz des Nettoumsatzes betrug 37,8 % gegenüber 36,4 % im vierten Quartal des Vorjahres. Der Anstieg des bereinigten EBITDA als Prozentsatz des Nettoumsatzes ist auf die fortgesetzte Umsetzung unserer strategischen Werttreiber, die positiven Auswirkungen des gestiegenen Absatzes von Produkten mit höheren Margen und die Hebelwirkung des höheren Umsatzes auf die Betriebskosten zurückzuführen.

Im vierten Quartal nahmen wir im Rahmen unserer bestehenden Kreditvereinbarung einen Kredit in Höhe von 445 Millionen $ auf, um die Übernahme von LMB Fans & Motors zu finanzieren.

Gesamtjahr 2025

- Nettoumsatz von 496,3 Millionen $, ein Anstieg von 23,2 % gegenüber dem Vorjahr.

- Nettogewinn von 72,1 Millionen $, ein Anstieg von 224,5 % gegenüber dem Vorjahr.

- Verwässerter Gewinn pro Aktie von 0,75 $, ein Anstieg von 212,5 % gegenüber dem Vorjahr.

- Bereinigtes EBITDA von 189,1 Millionen $, ein Anstieg von 29,2 % gegenüber dem Vorjahr.

- Die Nettogewinnmarge verbesserte sich auf 14,5 % gegenüber 5,5 % im Vorjahr.

- Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich auf 38,1 % gegenüber 36,3 % im Vorjahr.

- Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 1,04 $, was einem Anstieg von 147,6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Der Nettoumsatz für die zwölf Monate bis zum 31. Dezember 2025 belief sich auf 496,3 Millionen $, was einem Anstieg von 93,5 Millionen $ oder 23,2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Organisch(1) stieg der Nettoumsatz um 12,7 % oder 51,4 Millionen $ auf 454,2 Millionen $.

Der Nettogewinn für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr stieg um 49,9 Millionen $ auf 72,1 Millionen $, gegenüber einem Nettogewinn von 22,2 Millionen $ im Vorjahr.

Das bereinigte EBITDA für die zwölf Monate des Jahres 2025 betrug 189,1 Millionen $, was einem Anstieg von 29,2 % oder 42,8 Millionen $ gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das bereinigte EBITDA als Prozentsatz des Nettoumsatzes betrug 38,1 % für 2025, verglichen mit 36,3 % für das Vorjahr.

Eine Überleitung des Nettogewinns zum EBITDA, zum bereinigten EBITDA und zur bereinigten EBITDA-Marge für die in dieser Pressemitteilung behandelten Zeiträume finden Sie in der beigefügten Tabelle 4.

(1) Der organische Nettoumsatz entspricht dem Nettoumsatz aus unseren bestehenden Geschäften für vergleichbare Zeiträume und schließt den Nettoumsatz aus Akquisitionen aus. Wir beziehen den Nettoumsatz aus neuen Akquisitionen ab dem 13. Monat nach der Akquisition auf Vergleichsbasis mit dem Vorjahreszeitraum in den organischen Nettoumsatz ein.

Ausblick für das Gesamtjahr 2026 - revidiert

Wir haben unseren Ausblick für den Nettoumsatz, das bereinigte EBITDA und die bereinigte EBITDA-Marge nach oben korrigiert, um die Auswirkungen der Akquisitionen von LMB Fans & Motors und Harper Engineering sowie die zugrunde liegende Stärke unseres Geschäfts zu berücksichtigen. Wir sind weiterhin sehr positiv gestimmt, was die Nachfrage auf dem Endmarkt und die Fähigkeit unseres Teams angeht, unsere strategischen Werttreiber umzusetzen und die von unseren Stakeholdern erwarteten Renditen zu erzielen, erklärte Charles.

Im Zusammenhang mit den Übernahmen von LMB Fans & Motors und Harper Engineering haben wir im Rahmen unserer bestehenden Kreditvereinbarung zusätzliche Schulden in Höhe von 685 Millionen $ aufgenommen, erklärte Glenn D'Alessandro, Chief Financial Officer und Treasurer. Diese zusätzlichen Schulden sind mit etwa 55 Millionen $ zusätzlichen Zinsaufwendungen verbunden. D'Alessandro fügte hinzu, dass er davon ausgeht, dass beide Übernahmen innerhalb eines Jahres nach der Übernahme zu einem Gewinnanstieg bei Loar führen werden.

- Nettoumsatz - zwischen 640 und 650 Millionen $, gestiegen gegenüber zuvor 540 bis 550 Millionen $.

- Nettogewinn - zwischen 59 und 63 Millionen $, gefallen gegenüber 80 bis 85 Millionen $.

- Bereinigtes EBITDA - zwischen 253 Millionen und 258 Millionen $, gestiegen gegenüber 209 Millionen bis 214 Millionen $.

- Bereinigte EBITDA-Marge - ca. 40 %, gestiegen gegenüber ca. 39 %.

- Verwässerter Gewinn pro Aktie - zwischen 0,60 und 0,65 $, gefallen gegenüber zuvor zwischen 0,82 und 0,88 $.

- Nettogewinnmarge - ca. 9 %, gefallen gegenüber zuvor ca. 15 %.

- Bereinigter Gewinn pro Aktie - zwischen 0,76 und 0,80 $, gefallen gegenüber zuvor zwischen 0,98 und 1,03 $.

- Zinsaufwand - ca. 80 Millionen $, gestiegen gegenüber ca. 25 Millionen $.

- Effektiver Steuersatz - ca. 25 %.

- Marktannahmen - Der Ausblick für das Gesamtjahr basiert auf den folgenden Annahmen:

o Wachstum im Bereich kommerzielle Luftfahrt, Geschäftsflugzeuge und allgemeine Luftfahrt im niedrigen zweistelligen Bereich.

o Wachstum im Aftermarket für Verkehrsflugzeuge, Geschäftsflugzeuge und allgemeine Luftfahrt im niedrigen zweistelligen Bereich.

o Wachstum im Verteidigungsbereich im mittleren einstelligen Bereich.

Das bereinigte EBITDA, das bereinigte Ergebnis pro Aktie und die bereinigte EBITDA-Marge sind keine GAAP-konformen Finanzkennzahlen und werden in dem Abschnitt Ausblick für das Gesamtjahr 2026 - revidiert auf vorausschauender Basis angegeben. Das Unternehmen verzichtet auf einen Abgleich dieser vorausschauenden Kennzahlen mit den am ehesten vergleichbaren Finanzkennzahlen, die gemäß den GAAP-Kriterien berechnet und dargestellt werden, da dies möglicherweise irreführend und angesichts der Schwierigkeit, ereignisbedingte transaktionsbezogene und andere nicht zum Kerngeschäft zählende betriebliche Posten in zukünftigen Berichtszeiträumen vorherzusagen, auch nicht praktikabel wäre. Die Größenordnung dieser Posten kann jedoch erheblich sein.

Telefonkonferenz zu den Ergebnissen

Eine Telefonkonferenz ist für den 26. Februar 2026 um 16:30 Uhr (10:30 Uhr Eastern Time) angesetzt. Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, wählen Sie bitte +1 877-407-0670 / +1 215-268-9902. Internationale Teilnehmer finden eine Liste der gebührenfreien Nummern hier. Eine Audio-Liveübertragung wird auch unter folgendem Link sowie über die Rubrik Investor auf der Webseite von Loar Holdings (https://ir.loargroup.com) verfügbar sein.

Der Webcast wird archiviert und eine Aufzeichnung wird im weiteren Tagesverlauf zur Verfügung gestellt.

Über Loar Holdings Inc.

Loar Holdings Inc. ist ein diversifizierter Hersteller und Zulieferer von Nischenkomponenten für die Luft- und Raumfahrt und das Verteidigungswesen, die für die heutigen Flugzeuge sowie Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssysteme von grundlegender Bedeutung sind. Loar verfügt über bestehende Beziehungen zu führenden Originalausrüstern und Tier-1-Unternehmen der Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsbranche weltweit.

Nicht-GAAP-konforme Zusatzinformationen

In dieser Pressemitteilung präsentieren wir bestimmte Finanzinformationen, die auf unserem EBITDA, dem bereinigten EBITDA, der bereinigten EBITDA-Marge und dem bereinigten Ergebnis pro Aktie basieren. Bezugnahmen auf das EBITDA bedeuten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, Bezugnahmen auf das bereinigte EBITDA bedeuten EBITDA plus, soweit für den jeweiligen Zeitraum zutreffend, bestimmte Bereinigungen, wie in den Überleitungen des Nettogewinns zum EBITDA und zum bereinigten EBITDA dargelegt, und Bezugnahmen auf die bereinigte EBITDA-Marge beziehen sich auf das bereinigte EBITDA im Verhältnis zum Nettoumsatz. Verweise auf das bereinigte Ergebnis pro Aktie beziehen sich auf den Nettogewinn zuzüglich bestimmter Bereinigungen, wie in den nachstehenden Überleitungen dargelegt, um das bereinigte EBITDA vom EBITDA abzuleiten, abzüglich der steuerlichen Auswirkungen dieser Bereinigungen. EBITDA, bereinigtes EBITDA und bereinigte EBITDA-Marge sind keine Messgrößen für die finanzielle Leistungsfähigkeit nach US-GAAP. Wir legen das EBITDA, das bereinigte EBITDA, die bereinigte EBITDA-Marge und das bereinigte Ergebnis pro Aktie vor, weil wir glauben, dass sie nützliche Indikatoren für die Bewertung der betrieblichen Leistung sind. Darüber hinaus verwendet unser Management das bereinigte EBITDA, um die Leistung des Managementteams im Zusammenhang mit Mitarbeiter-Incentive-Programmen zu überprüfen und zu bewerten und um ihr Jahresbudget und ihre Finanzprognosen zu erstellen. Weiters verwendet unser Management das bereinigte EBITDA von Zielunternehmen, um Übernahmen zu bewerten.

Obwohl wir das EBITDA, das bereinigte EBITDA, die bereinigte EBITDA-Marge und das bereinigte Ergebnis pro Aktie als Messgrößen verwenden, um die Leistung unseres Unternehmens und die anderen oben genannten Zwecke zu bewerten, hat die Verwendung von Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen als Analyseinstrumente ihre Grenzen, und Sie sollten keine dieser Kennzahlen isoliert oder als Ersatz für die Analyse unserer gemäß US-GAAP ausgewiesenen Betriebsergebnisse betrachten. Einige dieser Einschränkungen sind:

- Das EBITDA, das bereinigte EBITDA und die bereinigte EBITDA-Marge spiegeln nicht den erheblichen Zinsaufwand oder den Barmittelbedarf wider, der für die Bedienung der Zinszahlungen für unsere Verschuldung erforderlich ist.

- Obwohl es sich bei den Abschreibungen um nicht zahlungswirksame Aufwendungen handelt, müssen die abgeschriebenen Vermögenswerte in der Zukunft häufig ersetzt werden, und der Barmittelbedarf für solche Ersatzbeschaffungen spiegelt sich nicht im EBITDA, im bereinigten EBITDA und in der bereinigten EBITDA-Marge wider.

- Das EBITDA, das bereinigte EBITDA, die bereinigte EBITDA-Marge und das bereinigte Ergebnis pro Aktie enthalten nicht die Barausgaben, die wir für die Integration erworbener Unternehmen in unsere Geschäftstätigkeit aufgewendet haben, da dies ein notwendiger Bestandteil einiger unserer Akquisitionen ist.

- Die Nichtberücksichtigung der beträchtlichen Abschreibungskosten für unsere immateriellen Vermögenswerte schränkt die Nützlichkeit des EBITDA, des bereinigten EBITDA und der bereinigten EBITDA-Marge weiter ein.

- Das EBITDA, das bereinigte EBITDA und die bereinigte EBITDA-Marge beinhalten nicht die Zahlung von Steuern, die ein notwendiges Element unserer Geschäftstätigkeit ist.

Aufgrund dieser Einschränkungen sollten das EBITDA, das bereinigte EBITDA, die bereinigte EBITDA-Marge und das bereinigte Ergebnis pro Aktie nicht als Messgrößen für die Barmittel angesehen werden, die uns für Investitionen in das Wachstum unseres Unternehmens zur Verfügung stehen. Das Management kompensiert diese Einschränkungen, indem es das EBITDA, das bereinigte EBITDA, die bereinigte EBITDA-Marge und das bereinigte Ergebnis pro Aktie nicht isoliert betrachtet, sondern insbesondere andere US-GAAP-Kennzahlen wie den Nettoumsatz und den Betriebsgewinn zur Messung unserer betrieblichen Leistung heranzieht. Das EBITDA, das bereinigte EBITDA, die bereinigte EBITDA-Marge und das bereinigte Ergebnis pro Aktie sind keine Messgrößen für die finanzielle Leistungsfähigkeit nach US-GAAP und sollten nicht als Alternative zum Nettogewinn oder zum Cashflow aus der Geschäftstätigkeit gemäß US-GAAP betrachtet werden. Unsere Berechnungen des EBITDA, des bereinigten EBITDA, der bereinigten EBITDA-Marge und das bereinigte Ergebnis pro Aktie sind möglicherweise nicht mit den Berechnungen ähnlich bezeichneter Kennzahlen vergleichbar, die von anderen Unternehmen ausgewiesen werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält ausdrückliche oder implizite zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören alle Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, einschließlich solcher, die unsere gegenwärtigen Ansichten widerspiegeln, u. a. in Bezug auf unsere Geschäftstätigkeit und finanzielle Leistung. Die Wörter antizipieren, annehmen, glauben, fortsetzen, könnten, schätzen, erwarten, beabsichtigen, können, planen, potenziell, vorhersagen, projizieren, zukünftig, werden, anstreben, vorhersehbar, sowie die negative Version dieser Wörter oder ähnliche Begriffe und Phrasen können zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung kennzeichnen; das Fehlen dieser Wörter bedeutet jedoch nicht, dass eine Aussage nicht zukunftsgerichtet ist.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Aussagen unter dem Abschnitt Ausblick für das Gesamtjahr 2026 - revidiert, beruhen auf den aktuellen Erwartungen des Managements und sind keine Garantie für zukünftige Leistungen. Unsere Erwartungen und Überzeugungen werden vom Management nach bestem Wissen und Gewissen geäußert, und wir sind der Ansicht, dass es dafür eine vernünftige Grundlage gibt. Die zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen jedoch verschiedenen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Annahmen oder Änderungen der Umstände, die schwer vorherzusagen oder zu quantifizieren sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von diesen Erwartungen abweichen, und zwar aufgrund von Änderungen der globalen, regionalen oder lokalen wirtschaftlichen, geschäftlichen, wettbewerbsbezogenen, marktbezogenen, behördlichen und anderen Faktoren, von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen. Wir glauben, dass diese Faktoren unter anderem die folgenden umfassen: die fast ausschließliche Ausrichtung unseres Geschäfts auf die Luft- und Raumfahrt- sowie die Verteidigungsindustrie; unsere starke Abhängigkeit von bestimmten Kunden für einen erheblichen Teil unseres Umsatzes; die Tatsache, dass wir in der Vergangenheit Übernahmen getätigt haben und beabsichtigen, weitere Übernahmen zu verfolgen, und dass unser Geschäft beeinträchtigt werden könnte, wenn wir Übernahmen nicht zu zufriedenstellenden Bedingungen abschließen können, oder wenn wir die übernommenen operativen Betriebe nicht effektiv integrieren können; sowie die sonstigen Risiken und Ungewissheiten, die in Teil I, Punkt 1A des Jahresberichts auf Formular 10-K beschrieben sind, der am 31. März 2025 bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurde, sowie im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K, der nach dieser Ergebnisveröffentlichung eingereicht wird, sowie in anderen regelmäßigen Berichten, die das Unternehmen von Zeit zu Zeit bei der SEC einreicht.

Diese Faktoren erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sollten in Verbindung mit den anderen, in dieser Pressemitteilung enthaltenen Warnhinweisen gelesen werden. Sollte eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sollte sich eine unserer Annahmen als falsch erweisen, können unsere tatsächlichen Ergebnisse in erheblichem Maße von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen. Alle von uns in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung und werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Sicherheitshinweise eingeschränkt. Faktoren oder Ereignisse, die dazu führen könnten, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse abweichen, können von Zeit zu Zeit auftreten, und es ist uns nicht möglich, sie alle vorherzusagen. Es kann sein, dass wir die Pläne, Absichten oder Erwartungen, die wir in unseren zukunftsgerichteten Aussagen offengelegt haben, nicht tatsächlich erreichen, und Sie sollten sich nicht zu sehr auf unsere zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Unsere zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln nicht die potenziellen Auswirkungen zukünftiger Übernahmen, Fusionen, Veräußerungen, Joint Ventures, Investitionen oder anderer strategischer Transaktionen wider, die wir möglicherweise tätigen. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überprüfen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

