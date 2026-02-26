IRW-News: Redwood AI Corp.: Redwood AI kündigt Leistungsupgrade seiner KI-gestützten Plattform an, um schnellere Studien und eine erweiterte CPU-Bereitstellung zu ermöglichen

IRW-PRESS: Redwood AI Corp.: Redwood AI kündigt Leistungsupgrade seiner KI-gestützten Plattform an, um schnellere Studien und eine erweiterte CPU-Bereitstellung zu ermöglichen

Vancouver, Kanada - 26. Februar 2026 / IRW-Press / Redwood AI Corp. (CSE: AIRX) (FWB: Y0N, WKN: A422EZ) (Redwood oder das Unternehmen) freut sich, ein leistungsorientiertes Upgrade (das Leistungsupgrade) seines proprietären KI-gestützten Synthese-Vorhersagemodells bekannt zu geben, das darauf ausgelegt ist, um Benutzern dabei zu helfen, den besten Weg zur Herstellung einer bestimmten Chemikalie zu finden.

Das Leistungsupgrade wurde vom Data-Science-Team von Redwood AI entwickelt und zielt darauf ab, die Modelleffizienz und Laufzeitgeschwindigkeit zu verbessern. Dadurch können Teams vollständige Studien schneller durchführen, gleichzeitig die Bereitstellungsflexibilität erhöhen und laufende Betriebskosten senken. Dieses Leistungsupgrade erfolgte im Rahmen des fortlaufenden Engagements von Redwood AI für eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Modelle.

Ein wesentlicher Vorteil des Leistungsupgrades besteht darin, dass das Chemiesynthese-Modell von Redwood vollständige Studien auf einer standardmäßigen CPU-Infrastruktur ausführen kann - und nicht ausschließlich auf spezialisierter GPU-Hardware. Damit soll der Zugang für Organisationen erweitert werden, die leistungsstarke KI-Modelle einsetzen möchten, ohne auf restriktive Cloud-Computing-Umgebungen angewiesen zu sein. Zudem werden Bereitstellungen in Umgebungen vereinfacht, in denen die Verfügbarkeit, Beschaffung oder Genehmigung von GPUs zu Verzögerungen führen kann - etwa in Systemen, die aus Sicherheitsgründen luftisoliert betrieben werden müssen. Viele Synthese-Support-Tools sind von hochleistungsfähigen, extern gehosteten Systemen abhängig, was ihren Einsatz dort einschränkt, wo IP-Vorgaben oder andere Beschränkungen eine solche Nutzung nicht zulassen oder wo allein die Rechenkosten sehr hoch sein können. Dementsprechend wurde dieses Leistungsupgrade entwickelt, um die Plattform des Unternehmens zu erweitern und sie für potenzielle Kunden geeignet zu machen, für deren Bedürfnisse andere Software nicht geeignet ist.

Das Leistungsupgrade steht auch im Einklang mit den jüngsten Fortschritten bei KI-Bereitstellungsstrategien im Zusammenhang mit KI-Souveränität und unterstützt biopharmazeutische Organisationen, die darauf achten, dass Computing- und sensible Workflows innerhalb ihrer bevorzugten Infrastruktur bleiben. Durch die Ermöglichung einer effizienten CPU-basierten Ausführung geht Redwood davon aus, dass Nutzer mehr Optionen haben werden, Anwendungen näher am jeweiligen Datenstandort bereitzustellen - sei es On-Premise, in bestimmten Regionen oder in streng kontrollierten Umgebungen - und dabei eine konsistente Performance aufrechtzuerhalten. Dies ist von entscheidender Bedeutung angesichts der sensiblen Anforderungen vieler Organisationen im Hinblick auf geistiges Eigentum. Die technischen Verbesserungen von Redwood AI umfassen unter anderem ein effizienteres Code-Management, das darauf ausgelegt ist, das System schlank zu halten und gleichzeitig die Genauigkeit zu bewahren.

Durch die Verringerung der Infrastrukturintensität und die Verbesserung der Laufzeiteffizienz wird erwartet, dass das Leistungsupgrade auch die laufenden Betriebs- und Hosting-Kosten senkt. Dies kann besonders für Unternehmen attraktiv sein, die die Nutzung über Teams hinweg skalieren, neue Workloads hinzufügen oder die Abdeckung über Projekte erweitern, bei denen vorhersehbare Computing-Budgets und zuverlässige Leistung entscheidend sind.

Wir haben dieses Leistungsupgrade entwickelt, um die Plattform unter realen Bedingungen zuverlässiger zu machen. Nutzer sollten sich nicht zwischen Geschwindigkeit, Kontrolle und Kosten entscheiden müssen. Durch die Steigerung der Effizienz und die Möglichkeit, vollständige Studien auf CPUs auszuführen, können Teams ihre Workflows auch bei eingeschränkter Infrastruktur aufrechterhalten und zugleich bei steigender Nachfrage planbarer skalieren. Entscheidend ist, dass dies dazu beiträgt, sicherzustellen, dass unser Produkt weiterhin nutzbar bleibt, während Organisationen KI-Nutzungsrichtlinien entwickeln, die den Einsatz größerer Modelle einschränken können, wenn diese strenge geografische oder On-Site-Anforderungen nicht erfüllen, so Louis Dron, CEO von Redwood AI.

Über Redwood AI Corp.

Redwood AI nutzt fortschrittliche künstliche Intelligenz, um die Entdeckung und Entwicklung von Medikamenten zu beschleunigen. Das Unternehmen kombiniert Fachkenntnisse in Chemie, KI und Fertigung, um die Synthese und Skalierung von Medikamenten zu optimieren. Die Plattform von Redwood AI ermöglicht eine schnellere und effizientere Entwicklung neuer Therapien, um Patienten schneller lebensrettende Behandlungen bereitzustellen.

IM NAMEN VON REDWOOD AI CORP.

Louis Dron

Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Louis Dron

Chief Executive Officer

Tel: +1 888 530 8488

investors@redwoodai.com

Die CSE und ihr Informationsdienstleister haben diese Pressemitteilung nicht geprüft und übernehmen keine Verantwortung für ihre Genauigkeit oder Angemessenheit.

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen. Diese Pressemitteilung enthält Aussagen und Informationen, die, insofern sie keine historischen Fakten darstellen, als zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze gelten können. Zukunftsgerichtete Informationen können in der Regel an Wörtern wie glauben, erwarten, annehmen, schätzen, beabsichtigen, planen, könnten, sollten, werden, potenziell und vergleichbaren Ausdrücken identifiziert werden und umfassen in Bezug auf diese Pressemitteilung Aussagen hinsichtlich des Leistungsupgrades und der damit verbundenen erwarteten Vorteile, der anhaltenden Entwicklung und des möglichen Einsatzes der KI-gestützten Plattform und der entsprechenden Tools. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen diese zukunftsgerichteten Informationen basieren, angemessen sind, sollte man sich nicht vorbehaltlos auf sie verlassen, da die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklich und implizit genannten Erwartungen abweichen können. Zukunftsgerichtete Informationen sind von Natur aus mit Risiken und Unsicherheiten verbunden, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gelten ausschließlich zum Datum ihrer Veröffentlichung und das Unternehmen verpflichtet sich nicht, diese Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es infolge neuer Informationen, zukünftiger Ergebnisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83183

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83183&tr=1

