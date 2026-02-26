Mailand, ⁠26. Feb (Reuters) - Die italienische Zentralbank warnt vor Betrugsversuchen, für die gefälschte Darstellungen ihres Chefs Fabio Panetta genutzt ‌werden. Dabei würden manipulierte Artikel, Bilder und Videos verbreitet, wie die Notenbank ⁠am ⁠Donnerstag mitteilte. So werde Panetta scheinbar in bekannten Fernsehsendungen oder auf anderen Medienplattformen gezeigt. Bei einigen dieser Fälschungen werbe der Notenbankchef ‌für bestimmte Anlageprodukte. Die ‌Banca d'Italia betonte, dieses Material sei vollständig gefälscht.

In mehreren Fällen seien die ⁠Fälschungen mithilfe von Künstlicher Intelligenz erstellt ‌worden, teilte die ⁠Notenbank weiter mit. Dabei kämen sogenannte Deepfakes zum Einsatz – digital manipulierte Audio- oder Videodateien, die echte ‌Personen täuschend ⁠echt imitieren sollen. Um ⁠die Öffentlichkeit vor möglichem Betrug zu schützen und den Ruf der Zentralbank sowie des Gouverneurs zu wahren, habe die Institution Strafanzeige erstattet.

