Lagarde bleibt bei Plänen vage - In Davos wird Chefposten frei

Frankfurt/Berlin/Zürich, 26. Feb (Reuters) - ⁠Nach Spekulationen um einen vorzeitigen Rückzug bleibt EZB-Präsidentin Christine Lagarde mit Blick auf ihre Zukunftspläne weiterhin vage. Bei einer Anhörung im Europäischen Parlament verwies sie am Donnerstag auf noch zu erledigende Aufgaben: "Der digitale Euro ist eines der Elemente meiner Mission, die ich für entscheidend halte", sagte sie vor dem Ausschuss für Wirtschaft und Währung. ‌Sie gehe davon aus, dass es bis zum Ende ihrer bis Ende Oktober 2027 laufenden Amtszeit dauern werde, diese Mission zu erfüllen und zu festigen.

Die "Financial Times" hatte berichtet, die 70-Jährige wolle ihr Amt ⁠vorzeitig niederlegen, um ⁠dem scheidenden französischen Präsidenten Emmanuel Macron ein Mitspracherecht bei der Bestimmung ihrer Nachfolge zu geben. Die EZB hatte daraufhin wissen lassen, Lagarde konzentriere sich voll und ganz auf ihre Aufgabe und habe keine Entscheidung über das Ende ihrer Amtszeit getroffen. Bereits im Mai 2025 hatten Berichte für Wirbel gesorgt, wonach sie spätestens Anfang 2027 den Chefposten des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos übernehmen könnte. Auch damals gab es kein klares ‌Dementi vonseiten der EZB.

Die nun erneut hochkochenden Spekulationen über einen ‌vorzeitigen Rückzug fallen in eine Zeit, in der das WEF einen neuen Präsidenten sucht: Amtsinhaber Børge Brende gab am Donnerstag seinen Rücktritt bekannt. Er begründete den Schritt damit, dass das Forum seine Arbeit ohne Ablenkungen fortsetzen solle. Dem ⁠Abgang des Norwegers ging eine unabhängige Untersuchung zu den Kontakten Brendes zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein durch ‌externe Anwälte voraus.

NACHFOLGER BRENDES GESUCHT

Die Prüfung sei nun abgeschlossen ⁠und habe keine weiteren Bedenken über das bereits Bekannte hinaus ergeben, hieß es. Einer Offenlegung des US-Justizministeriums zufolge hatte Brende drei Geschäftsessen mit Epstein und kommunizierte auch per E-Mail und SMS mit dem US-Millionär. Roche-Vizepräsident Andre Hoffmann und Blackrock-Chef Larry Fink dankten Brende für seine Führung ‌während einer wichtigen Reformphase und das erfolgreiche Jahrestreffen in ⁠Davos. Zum Interimspräsidenten wurde der gegenwärtige Managing Director ⁠des WEF, Alois Zwinggi, ernannt. Der Stiftungsrat soll nun die Suche nach einer dauerhaften Nachfolge einleiten.

Lagarde zählt seit Jahren zu den prominentesten Teilnehmern des WEF und war auch beim diesjährigen Treffen der Finanzelite in den Schweizer Bergen im Januar zugegen. Insidern zufolge kam es bei einem Abendessen während einer europakritischen Rede von US-Handelsminister Howard Lutnick zu einem Eklat: Die Französin verließ demnach während einer Passage den Saal, in der Lutnick Europa scharf kritisierte und die zu Zwischenrufen führte. Die Gastgeber brachen die Veranstaltung vorzeitig ab. Das Abendessen war dem Insider zufolge von BlackRock-Chef Fink für alle wichtigen Mitglieder ⁠des Forums sowie Staatsoberhäupter und andere Würdenträger ausgerichtet worden.

