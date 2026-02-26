Christine Lagarde dämpft Gerüchte um Rückzug

(Reuters) - Nach Gerüchten um einen vorzeitigen Rückzug hat EZB-Präsidentin Christine Lagarde ihre Absicht bekräftigt, ihre Amtszeit bis zum Ende zu absolvieren. Bei einer Anhörung im Europäischen Parlament verwies sie am Donnerstag ‌auf noch zu erledigende Aufgaben: "Der digitale Euro ist eines der Elemente meiner Mission, die ich für entscheidend halte", sagte ⁠sie vor ⁠dem Ausschuss für Wirtschaft und Währung. Die Französin fügte hinzu: "Ich gehe davon aus, dass es bis zum Ende meiner Amtszeit dauern wird, diese Mission zu erfüllen und zu festigen: Preisstabilität und Finanzstabilität, ein stabiler Euro in digitaler Form – online ‌wie offline, im Groß- und Einzelhandel, in ‌allen Bereichen."

Die "Financial Times" hatte berichtet, Lagarde wolle ihr Amt als EZB-Präsidentin vorzeitig niederlegen, um dem scheidenden französischen Präsidenten Emmanuel Macron ein ⁠Mitspracherecht bei der Bestimmung ihrer Nachfolge zu geben. Lagardes reguläre ‌Amtszeit läuft bis Ende Oktober 2027.

Der ⁠digitale Euro ist bislang nur ein Vorhaben: Die EZB wartet weiter auf eine abschließende Bestätigung aus Brüssel. Falls die Verordnung zur Einführung des digitalen Euro dieses Jahr ‌angenommen wird, könnten ein ⁠Pilotprojekt und erste Transaktionen ab Mitte ⁠2027 über die Bühne gehen. Die Europäische Zentralbank (EZB) arbeitet derzeit an der Auswahl von Teilnehmern, die an der Pilotphase des digitalen Euro vor dessen offizieller Einführung im Jahr 2029 mitwirken möchten. Die digitale Version der Gemeinschaftswährung soll das Euro-Bargeld ergänzen, aber nicht ersetzen, und überall im Euro-Raum als Zahlungsmittel akzeptiert werden.