Dax Vorbörse 26.02.2026

Leitindex zum Start mit leichten Verlusten erwartet

Uhr (aktualisiert: Uhr)
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Mit inzwischen wieder deutlich über 25.000 Punkten wird der Dax am Donnerstag nach den jüngsten Geschäftszahlen von Nvidia  wohl etwas schwächer in den Handel starten. Eine Stunde vor dem Xetra-Auftakt signalisiert der XDax mit minus 0,3 Prozent einen leicht schwächeren Start.

Die jüngst aufgekommenen Sorgen im KI-Sektor konnten am Vorabend nach US-Börsenschluss die KI-Koryphäe Nvidia sowie der Softwarekonzern Salesforce nicht zerstreuen. Aussagen von Nvidias Finanzchefin Collette Kress zu einem langfristig möglicherweise stärkeren Druck durch chinesische Konkurrenten ließen aufhorchen.

Europäische Aktienmärkte gestern im Überblick

IndexPunkteVeränderung (in Prozent)
Dax25.176+0,8
Euro Stoxx 506.173+0,9
Stoxx 50 Europe5.296+0,8

Die Quartalszahlen von Nvidia waren erneut sehr stark. Sie reichten aber nicht aus, um den KI-Hype zurückzubringen, schrieb Marktexperte Thomas Altmann von QC Partners. Anleger blieben vorsichtig.

Quartalszahlen
Nvidia glänzt bei Umsatz und Gewinn - Aktie springt nachbörslich an
Nvidia glänzt bei Umsatz und Gewinn - Aktie springt nachbörslich an

US-Börsen im Plus

Vor den am Mittwoch nach Börsenschluss anstehenden Quartalszahlen von Nvidia haben die US-Aktienmärkte gestern zugelegt. Marktexperten zufolge hoffen die Anleger, dass Resultate und Ausblick des KI-Champions Nvidia die guten Aussichten für Künstliche Intelligenz trotz der jüngst zunehmenden Besorgnis über dieses Thema bestätigen.

Der Leitindex Dow Jones Industrial  schloss 0,6 Prozent höher bei 49.482 Punkten, nachdem er tags zuvor um rund 0,8 Prozent zugelegt hatte. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,8 Prozent auf 6.946 Zähler. Für den Nasdaq 100 ging es um 1,4 Prozent auf 25.329 Punkte hoch. Am Dienstag war der von Technologiewerten dominierte Index um rund 1,1 Prozent nach oben geklettert.

IndexPunkteVeränderung (in Prozent)
Dow Jones49.482+ 0,6 
S&P 5006.946+ 0,8
Nasdaq 100 25.329+ 1,4

Japanische Aktien legen leicht zu

In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte am Donnerstag unterschiedlich entwickelt. Während es in Japan leicht nach oben ging, gab es sowohl an den Festlandbörsen in China und Hongkong überwiegend Verluste.

Devisenmärkte gestern im Überblick

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1815+0,07 Prozent
Dollar in Yen156,04–0,26 Prozent
Euro in Yen184,35–0,19 Prozent
Bitcoin in Dollar68.693+1,03 Prozent

Anleihemärkte gestern im Überblick

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future129,64+0,03 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,71–0,01 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,04–0,01 Prozentpunkte

Rohölmärkte gestern im Überblick

SortePreis (in Dollar)Veränderung (in Dollar)
Brent70,93+0,08
WTI65,45+0,03

Umstufungen von Aktien

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR AUTO1 AUF 38,50 (39) EUR - 'OVERWEIGHT'

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR AUTO1 AUF 25 (26) EUR - 'HOLD'

Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 26.02.2026
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 26.02.2026

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR EON AUF 20,50 (19) EUR - 'BUY'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR HEIDELBERG MATERIALS AUF 250 (255) EUR - 'BUY'

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR AUTO1 AUF 42 (50) EUR - 'OVERWEIGHT'

WDH/JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR NORDEX AUF 50 (38) EUR - 'BUY'

Dividendenalarm
Dividendenkalender heute, 26.02.2026
Dividendenkalender heute, 26.02.2026

WDH/LBBW SENKT EON AUF 'HALTEN' (KAUFEN) - ZIEL 19,60 (16,70) EUR

DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT ZIEL FÜR NVIDIA AUF 220 (215) USD - 'HOLD'

(mit Material von dpa-AFX)

