Leitindex zum Start mit leichten Verlusten erwartet
Mit inzwischen wieder deutlich über 25.000 Punkten wird der Dax am Donnerstag nach den jüngsten Geschäftszahlen von Nvidia wohl etwas schwächer in den Handel starten. Eine Stunde vor dem Xetra-Auftakt signalisiert der XDax mit minus 0,3 Prozent einen leicht schwächeren Start.
Die jüngst aufgekommenen Sorgen im KI-Sektor konnten am Vorabend nach US-Börsenschluss die KI-Koryphäe Nvidia sowie der Softwarekonzern Salesforce nicht zerstreuen. Aussagen von Nvidias Finanzchefin Collette Kress zu einem langfristig möglicherweise stärkeren Druck durch chinesische Konkurrenten ließen aufhorchen.
Europäische Aktienmärkte gestern im Überblick
Die Quartalszahlen von Nvidia waren erneut sehr stark. Sie reichten aber nicht aus, um den KI-Hype zurückzubringen, schrieb Marktexperte Thomas Altmann von QC Partners. Anleger blieben vorsichtig.
US-Börsen im Plus
Vor den am Mittwoch nach Börsenschluss anstehenden Quartalszahlen von Nvidia haben die US-Aktienmärkte gestern zugelegt. Marktexperten zufolge hoffen die Anleger, dass Resultate und Ausblick des KI-Champions Nvidia die guten Aussichten für Künstliche Intelligenz trotz der jüngst zunehmenden Besorgnis über dieses Thema bestätigen.
Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,6 Prozent höher bei 49.482 Punkten, nachdem er tags zuvor um rund 0,8 Prozent zugelegt hatte. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,8 Prozent auf 6.946 Zähler. Für den Nasdaq 100 ging es um 1,4 Prozent auf 25.329 Punkte hoch. Am Dienstag war der von Technologiewerten dominierte Index um rund 1,1 Prozent nach oben geklettert.
Japanische Aktien legen leicht zu
In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte am Donnerstag unterschiedlich entwickelt. Während es in Japan leicht nach oben ging, gab es sowohl an den Festlandbörsen in China und Hongkong überwiegend Verluste.
Devisenmärkte gestern im Überblick
|Währungspaar
|Kurs
|Veränderung
|Euro in Dollar
|1,1815
|+0,07 Prozent
|Dollar in Yen
|156,04
|–0,26 Prozent
|Euro in Yen
|184,35
|–0,19 Prozent
|Bitcoin in Dollar
|68.693
|+1,03 Prozent
Anleihemärkte gestern im Überblick
|Terminkontrakt/Anleihe
|Kurs/Rendite
|Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten
|Bund Future
|129,64
|+0,03 Prozent
|10-jährige Bundesanleihen
|2,71
|–0,01 Prozentpunkte
|10-jährige US-Anleihen
|4,04
|–0,01 Prozentpunkte
Rohölmärkte gestern im Überblick
Umstufungen von Aktien
BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR AUTO1 AUF 38,50 (39) EUR - 'OVERWEIGHT'
BERENBERG SENKT ZIEL FÜR AUTO1 AUF 25 (26) EUR - 'HOLD'
GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR EON AUF 20,50 (19) EUR - 'BUY'
GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR HEIDELBERG MATERIALS AUF 250 (255) EUR - 'BUY'
JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR AUTO1 AUF 42 (50) EUR - 'OVERWEIGHT'
WDH/JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR NORDEX AUF 50 (38) EUR - 'BUY'
WDH/LBBW SENKT EON AUF 'HALTEN' (KAUFEN) - ZIEL 19,60 (16,70) EUR
DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT ZIEL FÜR NVIDIA AUF 220 (215) USD - 'HOLD'
(mit Material von dpa-AFX)
