LSEG vor Milliarden-Rückkauf - "Keine Reaktion auf Investorenforderung"

London, 26. ⁠Feb (Reuters) - Der Börsenbetreiber London Stock Exchange Group (LSEG) hat die Einnahmen im vergangenen Jahr deutlich gesteigert und plant einen milliardenschweren Aktienrückkauf. Im Lauf eines Jahres sollten Aktien im Wert von drei Milliarden Pfund (rund 3,4 Milliarden Euro) zurückgekauft werden, kündigte das Unternehmen am Donnerstag in London an. ‌LSEG verneinte einen Zusammenhang mit Forderungen des aktivistischen Investors Elliott Management nach Portfolio-Änderungen und einem Rückkauf eigener Aktien. LSEG-Manager betonten, der Aktienrückkauf sei keine Reaktion darauf. Verkäufe ⁠von Vermögenswerten ⁠seien nicht geplant.

Die Nachrichtenagentur Reuters hatte von einer mit der Angelegenheit vertrauten Person erfahren, der streitbare US-Investor habe sich kürzlich als Aktionär offenbart und dränge LSEG-Chef David Schwimmer, das Portfolio zu überprüfen, die im Vergleich zu Wettbewerbern schwachen Margen zu verbessern und die Widerstandsfähigkeit des Londoner Börsenbetreibers gegenüber KI-Bedrohungen besser zu kommunizieren. Elliott habe außerdem auf ‌einen Aktienrückkauf im Wert von fünf Milliarden Pfund gedrängt, ‌sagte der Insider.

Der Gesamterlös sei im Jahr 2025 organisch um 7,1 Prozent gestiegen, teilte das Unternehmen mit. Das entspreche dem Ergebnis einer von LSEG erstellten Marktumfrage. Auf derselben Basis werde für ⁠2026 Erlöswachstum zwischen 6,5 und 7,5 Prozent erwartet. Analysten hatten laut der Umfrage im ‌Durchschnitt mit etwa 6,7 Prozent gerechnet. Der ⁠vielbeachtete jährliche Abonnementwert (ASV) stieg um 5,9 Prozent - das war etwas besser als erwartet, aber unter dem Vorjahreswachstum von 6,3 Prozent.

An der Börse stiegen die Aktien der LSEG um mehr als sechs Prozent. Analysten lobten den Aktienrückkauf und die ‌Prognosen. Bis Mittwoch hatten die LSEG-Aktien innerhalb ⁠eines Jahres rund 30 Prozent ihres Wertes ⁠verloren. Der Daten- und Börsenkonzern wurde von Spekulationen belastet, der Vormarsch der Künstlichen Intelligenz (KI) könne sein Geschäft beeinträchtigen.

Vorstandschef Schwimmer widersprach Befürchtungen, KI-Modelle könnten das Datengeschäft des Unternehmens ersetzen. Er sagte Journalisten am Donnerstag, es sei nahezu unmöglich, dass die LSEG-eigenen Datenmodelle mit KI nachgebildet werden könnten. LSEG rechne vielmehr damit, neben Kooperationen mit den US-Softwarefirmen OpenAI und Anthropic in diesem Jahr und danach weitere KI-Partnerschaften abzuschließen. Reuters beliefert LSEG mit Inhalten für das Nachrichten- und Datenterminal Workspace und weitere Produkte.

(Bericht von ⁠Charlie Conchie und Yadarisa Shabong, geschrieben von Olaf Brenner, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte)