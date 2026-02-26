Merz beendet China-Reise - "Müssen offen über schwierige Themen reden"

Hangzhou, 26. ⁠Feb (Reuters) - Zum Abschluss seiner China-Reise hat Kanzler Friedrich Merz angekündigt, mit der Volksrepublik weiter über schwierige Themen in den deutsch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen zu sprechen. So müsse etwa über die chinesischen Überkapazitäten geredet werden, die ‌in manchen Sektoren zu einer Schwemme billiger Produkte in Europa führen. "Ich werde auch die Bundeswirtschaftsministerin bitten, einen Folgebesuch in China ⁠zu machen", ⁠sagte Merz am Donnerstag in der Stadt Hangzhou nach der Besichtigung eines Werkes von Siemens Energy. Zuvor hatte er den chinesischen Robotik-Hersteller Unitree Robotics besucht und sich noch in Peking über autonomes Fahren bei Mercedes informiert. Am Mittwoch hatte er politische ‌Gespräche in der chinesischen Hauptstadt geführt.

Bei seinem ‌Antrittsbesuch sei es für ihn wichtig gewesen, sich einen ersten Eindruck zu verschaffen, auch in Gesprächen mit Staatspräsident Xi Jinping und mit Ministerpräsident ⁠Li Qiang. "Ich fahre mit diesen Eindrücken aus diesem Land. Wir haben ‌eine gute Kooperation mit China", ⁠sagte der Kanzler. Es gebe aber eben auch einige Herausforderungen. Die auf den Weltmarkt gebrachten Überkapazitäten aus China seien mittlerweile ein Problem für Europa. Er wolle eine gute Zusammenarbeit, ‌aber man müsse ganz offen ⁠über die schwierigen Themen reden.

"Ich ⁠hoffe, dass ich in meinen Gesprächen ein bisschen Verständnis dafür wecken konnte, dass die Staatsführung dieses Landes auch einen Beitrag dazu leisten sollte, den Krieg in der Ukraine zu beenden", fügte der Kanzler mit Blick auf die besprochenen außenpolitischen Themen hinzu. Es sei geplant, dass deutsch-chinesische Regierungskonsultationen "spätestens zu Beginn des nächsten Jahres, möglicherweise noch in diesem Jahr" stattfänden.

(Bericht von Andreas ⁠Rinke, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)