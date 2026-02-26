Münchener Rück trotzt bröckelnden Preisen - höhere Dividende

München, 26. Feb (Reuters) - ⁠Die Münchener Rück hat ihren Gewinn im vergangenen Jahr gesteigert und trotzt damit den bröckelnden Preisen. Mit 6,12 (2024: 5,69) Milliarden Euro lag das Konzernergebnis zwar acht Prozent über Vorjahr und über der eigenen Zielmarke, aber unter den Schätzungen der Analysten, die dem weltweit zweitgrößten Rückversicherer 6,21 Milliarden zugetraut hatten. Für das laufende Jahr peilt der ‌neue Vorstandschef Christoph Jurecka einen Nettogewinn von 6,3 Milliarden Euro an - auch mit Hilfe eines Kapitalanlageergebnisses, dessen Rendite sich auf 3,5 (2025: 3,2) Prozent verbessern soll. "In einer von Krisen gezeichneten Zeit hat sich unser Geschäftsmodell ⁠als widerstandsfähig, wachstumsstark ⁠und profitabel erwiesen", sagte Jurecka am Donnerstag.

Dabei bröckeln in der Schaden-Rückversicherung die Preise: In den Verhandlungen mit den Erstversicherern über die Verträge zum 1. Januar musste die Münchener Rück einen risikobereinigten Rückgang von 2,5 Prozent hinnehmen. Sie fuhr ihr gezeichnetes Geschäftsvolumen deshalb um 7,8 Prozent auf 13,7 Milliarden Euro zurück. Der kleinere Rivale Hannover Rück hatte einen etwas stärkeren Preisrückgang um 3,2 Prozent registriert, das Geschäft aber trotzdem ausgebaut. ‌Rückversicherungsmakler hatten von bis zu zwölf Prozent niedrigeren Preisen berichtet. Für ‌die nächste Erneuerungsrunde zum 1. April erwartet die Münchener Rück ein Umfeld, "in dem das Preisniveau trotz des aktuellen Marktdrucks auf einem attraktiven Niveau und die erzielten Verbesserungen in den Vertragsbedingungen weitgehend gehalten werden können", wie es in der Mitteilung ⁠hieß.

RÜCKVERSICHERUNG BLEIBT GEWINNTREIBER

Jurecka versucht, die Münchener Rück weniger abhängig von der schwankenden Rückversicherung zu machen, indem er ‌das Geschäft mit Spezialversicherungen und die Erstversicherungs-Tochter Ergo stärkt: "Mit unserem ⁠neuen Strategieprogramm Ambition 2030 werden wir unser Geschäftsportfolio weiter diversifizieren (...) und Munich Re zur Rück-, Spezial- und Erstversicherungsgruppe im großen Maßstab weiterentwickeln." Mit 5,2 (4,8) Milliarden Euro steuerte die Rückversicherung aber 2025 erneut den Löwenanteil zum Konzerngewinn bei, 3,3 (3,2) Milliarden kamen allein aus der Schaden-Rückversicherung, die von ‌deutlich sinkenden Belastungen durch Großschäden profitierte. Mit rund 800 Millionen ⁠Euro blieben die Waldbrände rund um Los ⁠Angeles im Januar 2025 der größte Einzelschaden. Und auch die erwarteten Gewinnzuwächse im laufenden Jahr sollen aus der Rückversicherung kommen.

Der zweitgrößte deutsche Erstversicherer Ergo steuerte 917 (810) Millionen Euro Gewinn bei, vor allem dank des wachsenden Auslandsgeschäfts.

Vom steigenden Gewinn sollen auch die Aktionäre profitieren. Der Vorstand schlägt für das abgelaufene Jahr eine Dividende von 24 (2024: 20) Euro je Aktie vor, wie die Münchener Rück bereits am Mittwoch mitgeteilt hatte. Zudem sollen von Ende April an eigene Aktien für bis zu 2,25 Milliarden Euro zurückgekauft und danach eingezogen werden. Es ist der größte Rückkauf seit der Finanzkrise 2007/08. Insgesamt schüttet die Münchener Rück ⁠auf diese Weise aus dem Gewinn des vergangenen Jahres rund 5,3 Milliarden Euro aus.

(Bericht von Alexander Hübner, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)