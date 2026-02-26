Muskelschwäche-Medikament lässt Kassen bei Biotechunternehmen Argenx klingeln

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der zunehmende Erfolg seines Muskelschwäche-Medikaments Vyvgart hat dem Biotechspezialisten Argenx erstmals in seiner knapp 20-jährigen Unternehmensgeschichte im Tagesgeschäft einen Gewinn beschert. Während der Umsatz sich 2025 mit knapp 4,2 Milliarden US-Dollar fast verdoppelte, schoss das operative Ergebnis auf fast 1,1 Milliarden US-Dollar hoch. Ein Jahr zuvor hatte Argenx noch einen operativen Verlust von rund 21 Millionen Dollar gemacht, wie das im EuroStoxx 50 notierte Unternehmen am Donnerstag in Amsterdam mitteilte. Analysten hatten sich allerdings noch ein leicht besseres Ergebnis erhofft.

Unter dem Strich stieg der Gewinn im vergangenen Jahr auf 1,3 Milliarden Dollar, nach rund 0,8 Milliarden ein Jahr zuvor. 2024 hatten dem Pharmahersteller noch ein hoher positiver Steuereffekt und ein starkes Finanzergebnis in die schwarzen Zahlen verholfen.

Das Unternehmen macht derzeit im Wesentlichen seinen Umsatz mit Vyvgart. Das Medikament mit dem Wirkstoff Efgartigimod Alfa gilt wegen seines speziellen Wirkprinzips als das erste in seiner Klasse. Es wird unter anderem zur Behandlung gegen die Autoimmunkrankheit Myasthenia gravis eingesetzt, einer schweren Muskelschwäche. Weitere Studien laufen. Wie Argenx ebenfalls am Donnerstag mitteilte, wurden bei Tests mit Vyvgart bei okulärer Myasthenia gravis (oMG) - einer Muskelschwäche der Augen - alle wichtigen Studienziele erreicht.

Argenx wurde 2008 im belgischen Gent gegründet, wo bis heute der operative Sitz des Unternehmens beheimatet ist. Rechtlicher Hauptsitz ist Amsterdam, an der dortigen Börse ist Argenx auch notiert./tav/zb/stk