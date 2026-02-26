Nach Champions-League-Aus

Borussia Dortmund kappt Ergebnisprognose, Kurs fällt

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: Ververidis Vasilis/Shutterstock.com

(dpa-AF) - Borussia Dortmund muss nach dem bitteren Champions-League-Aus am Mittwochabend das Ergebnisziel für das bis Juni laufende Geschäftsjahr 2025/26 senken. Der börsennotierte Fußballverein rechnet jetzt mit einem Verlust zwischen 12 und 22 Millionen Euro. Dies teilte der Club am Donnerstag in Dortmund mit. Bislang hatte Borussia Dortmund im besten Fall noch mit einem Gewinn von fünf Millionen Euro gerechnet. Grund für die Korrektur ist der Wegfall der geplanten Ergebnisse aus der lukrativen Champions League im laufenden Geschäftsjahr.

Die Aktie notiert im frühen Handel am Donnerstag rund sechs Prozent im Minus. /zb/mis

