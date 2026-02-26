Neuer-Einsatz vor BVB-Duell offen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Einsatz von Kapitän Manuel Neuer im Bundesliga-Spitzenspiel des FC Bayern München bei Borussia Dortmund ist weiter offen. Trainer Vincent Kompany wird mit Blick auf die wichtigen Aufgaben im März kein Risiko beim langjährigen Fußball-Nationaltorhüter eingehen. Der 39-Jährige hatte sich im Bundesliga-Spiel bei Werder Bremen Mitte des Monats einen Faserriss in der linken Wade zugezogen. Die Woche startete der Torhüter mit individuellem Training.

Davies mit erstem lockerem Lauf

Kompany wird am Freitag bei der obligatorischen Pressekonferenz über die Einsatzchancen von Neuer informieren. Sollte der Routinier nicht spielen können, wird er erneut von Jonas Urbig vertreten. Beim Bundesliga-Klassiker am Samstag (18.30 Uhr/Sky) fehlt in jedem Fall der Kanadier Alphonso Davies. Der Außenverteidiger absolvierte erstmals seit seinem Muskelfaserriss im Heimspiel vor fünf Tagen gegen Eintracht Frankfurt laut Vereinsangaben ein 20-minütiges lockeres Lauftraining.

Neben der Einstimmung auf den BVB geht es für die Münchner am Freitag auch um den nächsten Gegner in der Champions League. Im Achtelfinale von Europas Fußball-Königsklasse trifft der deutsche Rekordmeister entweder auf Bayer Leverkusen oder Atalanta Bergamo. Die Italiener hatten sich am Mittwochabend in Playoffs mit 4:1 gegen Borussia Dortmund ausgesetzt.

Spannende Champions-League-Auslosung

Bei der Auslosung am Freitag werden auch bereits die möglichen Paarungen im Viertel- und Halbfinale festgelegt, die sich aus dem Turnierbaum der Champions League ergeben. Hierfür wurde der FC Bayern als Zweiter der Ligaphase als Pärchen mit dem Ersten, FC Arsenal, bestimmt.

Nachdem beiden ein Gegner aus den erfolgreichen Playoff-Teilnehmern zugeteilt wurde, wird gelost, welche der beiden auf der linken und wer auf der rechten Seite des Turnierbaums weiterspielen wird. Somit ist ein Duell der Topteams erst im Finale am 30. Mai in Budapest wieder möglich. Diese beiden Mannschaften haben auch bis einschließlich ins Halbfinale im Rückspiel immer das Heimrecht./kun/DP/jha