NVIDIA Corp. - Alte und neue Favoriten

Besonders auffällig ist die in den USA stattfindende Sektorrotation beim Blick auf den Nasdaq-100®. Im Technologiebereich gab es zuletzt bei diversen Einzelwerten große Ausschläge, während der Index letztlich auf der Stelle tritt. Um diesem Phänomen Rechnung zu tragen, haben wir den Abstand der Einzeltitel aus dem Nasdaq-100® zu ihren jeweiligen 52-Wochen-Hochs analysiert. Aufgrund der Kursentwicklung entspricht das Jahreshoch fast immer dem historischen Rekordlevel. Eine Differenz zum 52-Wochen-Hoch von 40 % bis 50 % ist keine Seltenheit. In der Spitze beträgt der Abstand sogar über 70 %. Unter der Oberfläche läuft also eine substanzielle Korrektur. Auf der anderen Seite der Skala – und passend zu den gerade veröffentlichten Quartalszahlen – notiert die Nvidia-Aktie mit einer Differenz von weniger als 10 % weiter in Schlagdistanz zu ihrem Allzeithoch (212,19 USD). Charttechnisch würde ein nachhaltiger Spurt über die Marke von 195 USD besagtes Rekordlevel wieder in den Mittelpunkt rücken. Um die Gefahr einer Topbildung gar nicht erst aufkommen zu lassen, gilt es dagegen, das Februartief bei 171 USD nicht mehr zu unterschreiten.

NVIDIA Corp. (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart NVIDIA Corp.

Quelle: LSEG, tradesignal²

