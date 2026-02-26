Märkte heute 26.02.2026

Nvidia dominiert KI – Snowflake wächst

onvista · Uhr

In der heutigen Sendung bespricht Martin Goersch diese Werte: Aixtron, Allianz, Telekom, Heidelberg Materials, Synopsys, Trade Desk, Salesforce, Snowflake, Nvidia.

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Nvidia: Rekorde, Cashflow und Milliarden-Rückkäufe

Der Chipkonzern setzt neue Maßstäbe bei Umsatz und Profitabilität. Das Data-Center-Geschäft bleibt zentraler Wachstumstreiber. Gleichzeitig richtet sich der Blick auf den ambitionierten Ausblick und die Investitionspläne der großen Tech-Konzerne.

Heidelberg Materials: Rekordjahr und neuer Ausblick 

Das Dax-Unternehmen meldet das operativ beste Jahr seiner Geschichte. Kostenkontrolle, Preisanpassungen und strategische Zukäufe zeigen Wirkung. Doch wie belastbar ist der Ausblick angesichts regulatorischer Diskussionen und möglicher Währungseffekte?

Snowflake: KI-Fokus und kräftiges Wachstum 

Der Cloud-Spezialist legt beim Umsatz spürbar zu und übertrifft die Erwartungen. Besonders spannend: die Dynamik bei den langfristigen Aufträgen und die Rolle von KI-Aufgaben für das kommende Geschäftsjahr.

