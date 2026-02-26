Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Nvidia: Rekorde, Cashflow und Milliarden-Rückkäufe

Der Chipkonzern setzt neue Maßstäbe bei Umsatz und Profitabilität. Das Data-Center-Geschäft bleibt zentraler Wachstumstreiber. Gleichzeitig richtet sich der Blick auf den ambitionierten Ausblick und die Investitionspläne der großen Tech-Konzerne.

Heidelberg Materials: Rekordjahr und neuer Ausblick

Das Dax-Unternehmen meldet das operativ beste Jahr seiner Geschichte. Kostenkontrolle, Preisanpassungen und strategische Zukäufe zeigen Wirkung. Doch wie belastbar ist der Ausblick angesichts regulatorischer Diskussionen und möglicher Währungseffekte?

Snowflake: KI-Fokus und kräftiges Wachstum

Der Cloud-Spezialist legt beim Umsatz spürbar zu und übertrifft die Erwartungen. Besonders spannend: die Dynamik bei den langfristigen Aufträgen und die Rolle von KI-Aufgaben für das kommende Geschäftsjahr.