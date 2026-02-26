Nvidia investiert nach Rekordquartal in weiteres Wachstum

(Reuters) - Der ⁠wachsende Bedarf an Hochleistungs-Prozessoren für Künstliche Intelligenz (KI) treibt Nvidia von Rekord zu Rekord.

Daher kündigte der weltgrößte Chipkonzern eine Ausweitung seiner Investitionen an, um ein beschleunigtes Wachstum zu ermöglichen. "Die Nachfrage nach Rechenleistung wächst exponentiell", sagte Konzernchef Jensen Huang. Die Kunden überschlügen sich beim Bau neuer Rechenzentren. Mit der kommenden Prozessorgeneration Vera Rubin werde das Unternehmen seine führende Marktposition ausbauen.

Investoren nahmen diese Aussagen ‌mit Erleichterung auf. Nvidia-Aktien stiegen im nachbörslichen Handel an der Wall Street um 3,5 Prozent. In den vergangenen Monaten waren immer wieder Spekulationen über ein nahendes Ende des KI-Booms aufgekommen. Anleger bezweifelten, dass sich die milliardenschweren ⁠Ausgaben für KI-Rechenzentren ⁠auszahlen werden. Ein Ende dieses Trends ist jedoch nicht in Sicht. Die großen Technologiekonzerne wie die Cloud-Anbieter Amazon Web Services (AWS), Google und Microsoft wollen im laufenden Jahr insgesamt etwa 630 Milliarden Dollar in den Ausbau der KI-Infrastruktur stecken.

Wachsende Konkurrenz – Problemmarkt China

Allerdings wird der Wettbewerb in der Chipbranche härter. Cloud-Anbieter suchen nach alternativen Prozessor-Lieferanten oder setzen verstärkt auf Eigenentwicklungen. So schloss die Facebook-Mutter Meta vor einigen Tagen einen 60 Milliarden Dollar schweren Liefervertrag mit AMD ab.

Die Lage ‌im China-Geschäft ist unverändert festgefahren: Um den militärischen Aufstieg der Volksrepublik zu ‌bremsen, verbieten die USA den Export von Hochtechnologie dorthin. Zwar genehmigte die US-Regierung die Ausfuhr leistungsreduzierter KI-Prozessoren, die damit verbundenen Auflagen sind nach Ansicht von Nvidia aber "nicht praktikabel". Die Behörden verlangen unter anderem Informationen über die Abnehmer, um eine Weitergabe der Chips ⁠an das chinesische Militär zu verhindern.

In den Zielen für das laufende Quartal seien Einnahmen aus der geplanten Wiederaufnahme der ‌China-Exporte nicht enthalten, betonte Nvidia. Der US-Konzern peilt Erlöse von ⁠78 Milliarden Dollar an, bei einer Schwankungsbreite von zwei Prozent. Die bereinigte operative Gewinnmarge werde voraussichtlich bei 74,9 bis 75 Prozent liegen. Im abgelaufenen Quartal erreichte sie 75,2 Prozent. Gleichzeitig stieg der Umsatz um 73 Prozent auf ein Rekordhoch von 68,1 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn habe sich auf 1,62 Dollar ‌je Aktie nahezu verdoppelt.

Huang: Mega-Deal mit OpenAI auf der Zielgeraden

Auf ⁠einer Pressekonferenz betonte Nvidia-Chef Huang, die geplante Partnerschaft mit ⁠OpenAI stehe kurz vor dem Abschluss. In einer Pflichtveröffentlichung des Chipkonzerns hieß es jedoch, eine Garantie für eine Einigung gebe es nicht. In den vergangenen Monaten hatten Gerüchte über ein Zerwürfnis mit dem ChatGPT-Entwickler die Runde gemacht. Huang hatte dies Ende Januar zurückgewiesen. Sein Unternehmen werde jedoch deutlich weniger in OpenAI als die ursprünglich geplanten 100 Milliarden Dollar investieren. Der "Financial Times" zufolge ist ein Volumen von 30 Milliarden Dollar im Gespräch.

Insidern zufolge sucht OpenAI verstärkt nach Alternativen zu Nvidia-Chips, weil deren Leistung für den Betrieb bereits trainierter KI-Modelle nicht zufriedenstellend sei. Nvidia übernimmt daher einem Medienbericht zufolge den Chip-Entwickler Groq für 20 Milliarden Dollar. Dessen Produkte sind für dieses "Inferenz" genannte ⁠Anwendungsgebiet optimiert.

