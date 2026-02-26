Original-Research: IVU Traffic Technologies AG (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: IVU Traffic Technologies AG - von Montega AG

26.02.2026 / 15:11 CET/CEST
---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu IVU Traffic Technologies AG

     Unternehmen:               IVU Traffic Technologies AG
     ISIN:                      DE0007448508

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      26.02.2026
     Kursziel:                  26,00 EUR (zuvor: 25,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Kai Kindermann

IVU erhöht Ergebnisguidance

Auf Basis vorläufiger Zahlen stellt IVU Traffic Technologies AG das
Erreichen beziehungsweise Übertreffen der Guidance in Aussicht, was wir als
Bestätigung unserer positiven Erwartungen sehen.

[Tabelle]

Top-Line wächst zweistellig: Mit einem Umsatzwachstum von 12,0% yoy (MONe)
dürfte IVU in 2025 das höchste Umsatzwachstum auf Jahressicht seit 2019
verzeichnet haben. Als ausschlaggebend erwarten wir hier neben dem
kontinuierlich überzeugenden Wartungs- und Hostinggeschäft auch ein
außergewöhnlich starkes Hardwaregeschäft, das sich bereits im Jahresverlauf
abzeichnete und naturgemäß größere Schwankungen aufweist. Zugleich dürfte
die Saisonalität des Geschäftsmodells mit einem größeren Anteil
zeitraumbezogener Wartungs- und Hostingumsätze weiter abnehmen, sodass nach
jeweils zweistelligen Zuwächsen in den ersten drei Quartalen das Q4 nun auf
Vorjahresniveau erwartet wird.

Operativer Gewinn über den Unternehmenserwartungen: Ergebnisseitig erwartet
der Vorstand nun ein EBIT von über 18,0 Mio. EUR (zuvor: rund 18,0 Mio.
EUR). Gemäß unserer Prognose dürfte sich die EBIT-Marge 2025 auf dem
Vorjahresniveau befinden, wobei sich sowohl ein höherer Hardware-Anteil mit
geringerem Deckungsbeitrag als auch Kosteneffekte durch
Personaleinstellungen im Vorjahr auswirken dürften. Auf Basis des stabilen
Headcounts in den ersten neun Monaten, erwarten wir für das laufende
Geschäftsjahr eine Margensteigerung auf 13,2%

Jubiläumsdividende und Aktienrückkäufe angekündigt: Neben einer Erhöhung der
regulären Dividende im gewohnten Maß von 0,02 EUR auf 0,30 EUR, wird zur
Feier des 25-jährigen Börsenjubiläums auch eine Sonderdividende von 0,25 EUR
je Aktie vorgeschlagen. Auf den Kursrücksetzer zur Monatsmitte reagierte das
Unternehmen mit einem Aktienrückkaufprogramm von bis zu 2,0 Mio. EUR.
Hierbei dürften die zurückgekauften Aktien primär zur Bedienung von
Mitarbeiterprogrammen verwendet werden. Angesichts der Cash-Position von
55,5 Mio. EUR (zum 30.09.2025; inkl. Geldanlagen) und einer, bis auf
Leasingverbindlichkeiten, schuldenfreien Bilanz, halten wir auch höhere
Ausschüttungen oder Rückkäufe mit Ziel der Einziehung für sinnvoll.

Fazit: IVU setzt 2025 die erfolgreiche operative Entwicklung mit tadellosem
Guidance Track Record fort. Die aktuelle Bewertung mit einem 2026e EV/EBIT
von 13,8 (Leasing-adjustiert) erscheint für ein Software-Unternehmen mit
geringem KI-Disruptionsrisiko aufgrund der Kundenstruktur und der geringen
Fehlertoleranz weiterhin attraktiv. Somit bestätigen wir die Kaufempfehlung
bei einem erhöhten Kursziel von 26,00 EUR (zuvor: 25,00 EUR)



---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

2282344 26.02.2026 CET/CEST

