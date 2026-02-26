Original-Research: SFC Energy AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

dpa-AFX
Wasserstoff
Original-Research: SFC Energy AG - from First Berlin Equity Research GmbH

26.02.2026 / 11:34 CET/CEST
Classification of First Berlin Equity Research GmbH to SFC Energy AG

     Company Name:            SFC Energy AG
     ISIN:                    DE0007568578

     Reason for the           Update
     research:
     Recommendation:          Buy
     from:                    26.02.2026
     Target price:            22,00 Euro
     Target price on sight    12 Monate
     of:
     Last rating change:      16.02.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf
                              Kaufen
     Analyst:                 Dr. Karsten von Blumenthal


First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu SFC Energy AG (ISIN:
DE0007568578) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt
seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 21,00 auf EUR 22,00.

Zusammenfassung:
Für 2026 rechnet SFC mit einem Umsatzwachstum von 5 - 12 % J/J, was unserer
Prognose entspricht. Die prognostizierte AEBITDA-Spanne von EUR20 Mio. - EUR24
Mio. übertrifft unsere bisherige Schätzung jedoch um 27%. Daher heben wir
unsere Gewinnprognose für 2026E an. Die wichtigsten Gewinntreiber für 2026
dürften ein verbesserter Produktmix (Anteil des Verteidigungssegments von
ca. 15% - 20% gegenüber ca. 10% im Jahr 2025), geringere negative
Währungseffekte und das Ausbleiben von Einmalkosten sein. Wir erwarten, dass
das Verteidigungsgeschäft 2026 der wichtigste Umsatztreiber sein wird. Das
Management hob die gute Visibilität für das erste Halbjahr 2026 hervor und
erwartet starke Ergebnisse bei Auftragseingang, Umsatz und Profitabilität.
Dank eines sehr guten vierten Quartals schloss SFC das Jahr 2025 mit einem
AEBITDA über der Prognose ab, obwohl der Umsatz leicht hinter der Guidance
zurückblieb. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von EUR22
(zuvor: EUR21). Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung (Aufwärtspotenzial: 46%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.




You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=be8ace3ffd4aabebd1c923f4c9952022

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

