OTS: Asahi Kasei / Asahi Kasei stärkt globales Pharmageschäft mit Übernahme ...

Asahi Kasei stärkt globales Pharmageschäft mit Übernahme von deutschem Unternehmen Aicuris (FOTO) CHELMSFORD, Mass. & TOKIO (ots) - Asahi Kasei wird alle Anteile des deutschen Biopharmaunternehmens Aicuris Anti-infective Cures AG für etwa 780 Millionen Euro erwerben. Mit dieser Transaktion, die voraussichtlich im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 abgeschlossen sein wird, expandiert Asahi Kaseis Spezialpharmaplattform weiter im Therapiebereich zur Behandlung schwerer Infektionskrankheiten. Mit dieser Übernahme verfolgt Asahi Kasei konsequent seine Strategie, eine fokussierte, nachhaltige Spezialpharmaplattform für immungeschwächte und medizinisch komplexe Patientengruppen aufzubauen. Schwere Infektionskrankheiten sind ein Bereich, der strategisch an Asahi Kaseis etablierten Kernbereiche Transplantation (Veloxis) und Nephrologie (Calliditas) angrenzt, und in dem infektionsbedingte Komplikationen nach wie vor ein bedeutendes klinisches Problem darstellen. Durch die Nutzung seiner etablierten kommerziellen Infrastruktur in Transplantationszentren und bei Nephrologie-Anbietern sowie seiner fortschrittlichen Forschungs- und Entwicklungskapazitäten erwartet Asahi Kasei, die Entwicklung und Vermarktung der Produkt-Pipeline von Aicuris zu beschleunigen. Gleichzeitig werden die betriebliche Effizienz und die langfristigen Erträge gesteigert. "Diese Übernahme stärkt unsere Position in miteinander verbundenen Therapiebereichen, darunter Autoimmunerkrankungen, Transplantationen, Nierenerkrankungen und schwere Infektionskrankheiten. Sie erweitert unsere Pipeline und untermauert unsere Strategie, ein weltweit führendes Spezialpharmaunternehmen aufzubauen", erklärte Ken Shinomiya, Leiter des Geschäftsbereichs Healthcare von Asahi Kasei. "Angesichts der strategischen Ausrichtung und der Möglichkeit, in einem Bereich zu expandieren, in dem wir bereits etabliert sind, haben wir entschieden gehandelt, um unsere langfristigen Wachstumsziele voranzutreiben. Diese Transaktion steht im Einklang mit unseren Investitionsplänen und unterstützt unser Ziel, bis zum Geschäftsjahr 2030 einen Nettoumsatz von 300 Milliarden Yen im Bereich Pharmazeutika mit einer operativen Marge von 15% oder mehr zu erzielen." Im Einklang mit dieser strategischen Ausrichtung erweitert Aicuris Asahi Kaseis bestehendes Behandlungsportfolio im Bereich Infektionskrankheiten um drei Produkte: Pritelivir stellt einen bedeutenden kurzfristigen Wachstumstreiber dar und wird derzeit für die Behandlung von HSV-Infektionen bei immungeschwächten Patienten evaluiert. Diese Patienten werden häufig in Transplantationszentren und spezialisierten Krankenhäusern behandelt, mit denen Asahi Kasei etablierte Geschäftsbeziehungen unterhält. Diese Ausrichtung ermöglicht einen effizienten Marktzugang und eine gezielte Akzeptanz innerhalb einer definierten Patientengruppe AIC468 befindet sich in der Entwicklung zur Behandlung von BK-Virus (BKV)-Infektionen bei Empfängern von Nierentransplantaten. Dies steht in direktem Zusammenhang mit dem Transplantationsgeschäft und dem Netzwerk für Nierenerkrankungen von Asahi Kasei. BKV ist nach wie vor eine bedeutende Komplikation nach Transplantationen, für die es nur wenige zugelassene Behandlungsmöglichkeiten gibt. Durch die Nutzung seiner etablierten klinischen, regulatorischen und kommerziellen Kompetenzen ist Asahi Kasei in der Lage, die Entwicklung und Vermarktung effizient voranzutreiben. Das Portfolio verbessert auch das Finanzprofil von Asahi Kasei, indem es sofortige Lizenzgebühren aus Prevymis® mit kurzfristigen Erträgen aus Pritelivir kombiniert, für das die Genehmigung im Geschäftsjahr 2026 angestrebt wird. Zusammen mit dem längerfristigen Potenzial von AIC468 bietet diese Akquisition ein vielschichtiges Wachstumsprofil, das die Nachhaltigkeit der Einnahmen und die Margenausweitung im Laufe der Zeit unterstützt. Diese Akquisition ist Teil einer Reihe strategischer Investitionen und Portfolioveränderungen von Asahi Kasei. Das Unternehmen hat den Pharmageschäftsbereich im Rahmen seines aktuellen mittelfristigen Managementplans "Trailblaze Together" als wichtigen Wachstumstreiber positioniert. Durch Strukturreformen und disziplinierte Investitionen optimiert Asahi Kasei sein Portfolio und beschleunigt den Übergang zu einer kapitaleffizienteren Unternehmensstruktur. Über Asahi Kasei Die Asahi Kasei Gruppe trägt zum Leben und zur Lebensqualität von Menschen auf der ganzen Welt bei. Seit seiner Gründung im Jahr 1922 mit dem Geschäft mit Ammoniak und Zellulosefasern ist Asahi Kasei durch die proaktive Umgestaltung seines Geschäftsportfolios kontinuierlich gewachsen, um den sich wandelnden Bedürfnissen jeder Zeit gerecht zu werden. Mit 50.000 Mitarbeitern weltweit trägt das Unternehmen zu einer nachhaltigen Gesellschaft bei, indem es in seinen drei Geschäftsbereichen Healthcare, Homes und Material Lösungen für die Herausforderungen der Welt anbietet. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.asahi-kasei.com . Kontakt: Asahi Kasei Europe GmbH Sebastian Schmidt mailto:sebastian.schmidt@asahi-kasei.eu Presse Kontakt: financial relations GmbH Henning Küll Louisenstraße 97, 61348 Bad Homburg/Germany Tel: +49 (0) 6172/ 27159 - 12 0175 903 4229 mailto:h.kuell@financial-relations.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/163292/6224315 OTS: Asahi Kasei