OTS: GLS Bank / Erfolgsmodell sozial-ökologisches Banking: Bilanz der GLS ...

Erfolgsmodell sozial-ökologisches Banking: Bilanz der GLS Bank steigt auf 11,6 Milliarden Euro (FOTO) Bochum (ots) - Mit einer Bilanzsumme von 11,6 Milliarden Euro wächst die sozial-ökologische GLS Bank auch 2025. Mit ihren nun 388.217 Kund*innen (+2,8 %) arbeitet die GLS Gemeinschaft an einer Wirtschaft in Verbundenheit - und hält an ihren sozial-ökologischen Werten fest. - Eine exklusive Studie des Instituts für Wirtschaft (IW) (http://www.gls.de/iw-studie) zeigt, dass vor allem in der ökologischen Landwirtschaft und bei nachhaltigen Lebensmitteln eine "steuerliche Diskriminierung" entstanden ist - Bilanzsumme steigt um 7,7 % auf 11,6 Mrd. Euro - Immer mehr: 388.217 Kund*innen (+10.421) und 153.963 Mitglieder (+10.639) 1,382 Mrd. Euro Neukredite vergab die älteste und größte nachhaltige Bank 2025. Doch statt nur auf die Zahlen zu blicken, geht es den Vorständen Aysel Osmanoglu, Michael Ahlers und Dirk Kannacher vor allem um eins: Wirkung. Jeden Tag begleitet sie die Frage: Was entsteht mit den Krediten der Gemeinschaftsbank? Aysel Osmanoglu, Vorständin GLS Bank "Wir haben 1,382 Mrd. Euro an Neukrediten vergeben, obwohl wir eine Marktverzerrung zulasten nachhaltiger Produkte erleben. Solche Rahmenbedingungen schaden nicht nur unseren Kund*innen, sondern uns allen. Bio-Bauernhöfe müssen beispielsweise nachweisen, dass sie nachhaltig wirtschaften. Sie müssen viel Geld und Zeit für bürokratische Anforderungen investieren. Es bräuchte mindestens eine Gleichbehandlung. Ökologische Landwirtschaft erhält und nährt unsere Böden, ermöglicht gesunde Ernährung und sichert Tierwohl." Dirk Kannacher, Vorstand GLS Bank "Der Sinn steht stets vor dem Gewinn. So heißt es in unserem Leitbild. Dass dieses Modell auch ökonomisch tragfähig ist, zeigen wir auch in diesem Jahr mit unserer Geschäftsentwicklung. Es bekräftigt, dass wir gemeinsam mit dieser zugrundeliegenden Logik die Art von Wirtschaft neu definieren können und sich immer mehr Menschen dieser Idee anschließen. Wir leben Fairness statt Konkurrenz, inneren Antrieb statt Druck, Zukunftsmut statt Angst." Michael Ahlers, Vorstand GLS Bank "Gerade in einem herausfordernden Marktumfeld zeigt sich: Nachhaltigkeit ist kein Selbstläufer. Wir nehmen diese Herausforderung aktiv an und sichern die ökonomische Tragfähigkeit der GLS Gemeinschaft durch konsequent effizientes Wirtschaften. Damit bleiben wir unserem Anspruch treu, Verantwortung und Wirtschaftlichkeit zu verbinden." Besonders groß ist die Wirkung der GLS Bank in den Branchen Erneuerbare Energien und Wohnen Die GLS Bank finanzierte 79 Energieprojekte mit einem Kreditvolumen von 598 Mio. Euro . Diese Photovoltaik- und Windprojekte haben eine Nennleistung von 424 Megawatt. Das ist genug, um 2 % der 1-Personenhaushalte in Deutschland ein Jahr lang mit Strom zu versorgen. Bei unseren Finanzierungen legen wir Wert auf das Soziale: 15 der 26 Windprojekte beteiligen die Bürger*innen, teilweise zu 100 %. Das macht die Energiewende nahbar. Thema Wohnen: 2024 fehlten 700.000 bezahlbare Wohnungen in Deutschland, 2025 waren es laut DIW 1,2 Millionen Wohnungen. Die GLS Bank will dieser unguten Entwicklung mit ihren Krediten entgegenwirken: In der Branche Wohnen wurden 2025 345 Mio. Euro an Neukrediten vergeben. Die finanzierten Wohnprojekte und Quartiere sorgen mit sozialen und nachhaltigen Konzepten für eine starke Gemeinschaft - etwa durch solidarische Mieten oder mehrere Generationen unter einem Dach. Diese Projekte machen Menschen möglich. Das sind zum einen die Kund*innen und Mitglieder der Bochumer Genossenschaftsbank, deren Zahl erneut gestiegen ist. 2025 sind rund 10.421 neue Kund*innen sowie 10.639 neue Mitglieder dazu gekommen. Zum anderen setzen sich inzwischen 1.115 Mitarbeitende in der gesamten GLS Gruppe für die Weiterentwicklung ein. 954 Menschen davon arbeiten bei der GLS Bank. Zunehmende Digitalität im Bankgeschäft wirkt sich auf Angebote in Zahlungsverkehr und Anlage aus Beim Anlagegeschäft konnte die GLS Bank ein gutes Jahr verzeichnen. Moderne, digitale und gleichzeitig sozial-ökologische Investmentmöglichkeiten sind für die Anleger*innen von großer Bedeutung. So sind die Depotbestände 2025 um 5 % auf knapp 3 Mrd. Euro gestiegen. Das komplett digitale Angebot GLS Invest Digital ist bei den GLS Kund*innen beliebt, das dokumentiert ein Bestandswachstum von 18 %. Die GLS Bank bietet die digitale Vermögensverwaltung auch mit persönlicher Beratung an. Die GLS Bank war eine der ersten deutschen Banken, die das neue europäische Zahlungssystem WERO unterstützt hat. Inzwischen haben sich knapp 30.000 ihrer Kund*innen dafür registriert. Mit dieser Quote von knapp 10 % WERO-Nutzenden ist die GLS Bank innerhalb kürzester Zeit zum Vorreiter in der genossenschaftlichen Welt geworden. Bald soll die Alternative zum US-Anbieter PayPal auch im Onlinehandel starten. 2027 sollen Europäer*innen damit im stationären Handel zahlen können. Damit hat das System das Potenzial, den US-Unternehmen Marktanteile zu nehmen. Einladung zum Gutes Morgen Festival Die GLS Bank lädt am 6. und 7. Juni 2026 zu einem Gutes Morgen Festival ein. Genau wie im Jubiläumsjahr 2024 sind Podien, Workshops, Musik sowie eine Nachhaltigkeitsmesse mit mehr als 100 Aussteller*innen geplant. Die GLS Bank will die Jahrhunderthalle in Bochum zu einem Ort machen, wo Menschen Ideen, Impulse und Zukunftsmut erleben können. Zur Pressemappe der Bilanzpressekonferenz (https://www.gls.de/bilanz2025) Weiteres Material finden Sie auf Zahlen und Fakten (https://www.gls.de/gls-bank/aktuelles/presse/zahlen-und-fakten/) . Die GLS Investments , hundertprozentige Tochter der GLS Bank, hat ihre Zahlen für das Jahr 2025 ebenfalls veröffentlicht: Stabile Entwicklung im Jahr 2025 (ht tps://www.gls-investments.de/aktuelles/presse/gls-investments-stabile-entwicklun g-im-jahr-2025/) .