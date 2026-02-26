Piloten der Lufthansa-Tochter Cityline stimmen für Streik
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Piloten der Lufthansa -Regionaltochter Cityline haben in einer Urabstimmung für einen Streik gestimmt. Einen Termin für den möglichen Arbeitskampf um höhere Gehälter nannte die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit zunächst nicht./ceb/DP/mis
