Zürich, ⁠26. Feb (Reuters) - Der Präsident des Weltwirtschaftsforums (WEF), Børge Brende, tritt von seinem Amt zurück. Brende begründete den Schritt in einer Mitteilung vom Donnerstag ‌damit, dass das Forum seine Arbeit ohne Ablenkungen fortsetzen solle. Er blicke auf achteinhalb ⁠lohnende ⁠Jahre zurück, erklärte der frühere norwegische Außenminister. In einer zweiten Mitteilung erklärten die Co-Vorsitzenden des Stiftungsrats, André Hoffmann und Larry Fink, sie akzeptierten die Entscheidung Brendes.

Dem Rücktritt ‌ging eine unabhängige Untersuchung zu ‌den Kontakten Brendes zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein durch externe Anwälte voraus. Diese sei nun ⁠abgeschlossen und habe keine weiteren Bedenken über ‌das bereits Bekannte hinaus ⁠ergeben, hieß es in der Mitteilung weiter. Einer Offenlegung des US-Justizministeriums zufolge hatte der Norweger drei Geschäftsessen mit Epstein ‌und kommunizierte auch ⁠per E-Mail und SMS ⁠mit dem US-Millionär.

Roche-Vizepräsident Hoffmann und Blackrock-Chef Fink dankten Brende für seine Führung während einer wichtigen Reformphase und das erfolgreiche Jahrestreffen in Davos. Zum Interimspräsidenten wurde der gegenwärtige Managing Director des WEF, Alois Zwinggi, ernannt. Der Stiftungsrat werde nun die Suche ⁠nach einer dauerhaften Nachfolge einleiten.

(Bericht von Dave Graham, bearbeitet von Oliver Hirt, redigiert von Thomas ‌Seythal)