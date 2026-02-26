Präsident des Weltwirtschaftsforums tritt nach Epstein-Untersuchung zurück

Zürich, 26. ⁠Feb (Reuters) - Nach einer Untersuchung zu seinen Kontakten mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein wirft der Präsident des Weltwirtschaftsforums (WEF), Børge Brende, das Handtuch. "Nach reiflicher Überlegung habe ich mich entschlossen, als Präsident und CEO des Weltwirtschaftsforums zurückzutreten", erklärte Brende am Donnerstag in einer Mitteilung. "Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für ‌das Forum, seine wichtige Arbeit ohne Ablenkungen fortzusetzen", hieß es weiter. In einer zweiten Mitteilung erklärten die Co-Vorsitzenden des Stiftungsrats, André Hoffmann und Larry Fink, sie akzeptierten die ⁠Entscheidung Brendes. Epstein ⁠wurde in den Mitteilungen nicht erwähnt.

Dem Rücktritt ging eine unabhängige Untersuchung zu den Kontakten Brendes zu Epstein durch externe Anwälte voraus. Diese sei nun abgeschlossen und habe keine weiteren Bedenken über das bereits Bekannte hinaus ergeben, hieß es in der Mitteilung weiter. Die Veröffentlichung Zehntausender Gerichtsdokumente hatte drei Geschäftsessen mit Epstein offenbart. Der Norweger kommunizierte auch per E-Mail und ‌SMS mit dem US-Millionär.

Roche-Vizepräsident Hoffmann und Blackrock-Chef Fink dankten ‌Brende für seine Führung während einer wichtigen Reformphase und das erfolgreiche Jahrestreffen in Davos. Bei Jahrestreffen in dem Schweizer Ort nehmen jeweils Tausende Wirtschaftsführer und Top-Politiker teil. Im Januar 2026 hielt unter ⁠anderem US-Präsident Donald Trump eine Rede und traf sich mit einer Reihe von Politikern und ‌Spitzenmanagern. Brende war 2017 zum WEF-Präsidenten ernannt worden.

Als ⁠Interimspräsidenten bestimmt der Stiftungsrat den gegenwärtigen Managing Director des WEF, Alois Zwinggi. Das Gremium Stiftungsrat werde nun die Suche nach einer dauerhaften Nachfolge einleiten.

Brende ist nicht der Erste, der über die Epstein-Affäre stolpert. Vergangene Woche hatte der Verwaltungsratschef der Hotelkette ‌Hyatt, Thomas Pritzker, seinen Hut genommen. Die ⁠norwegische Diplomatin Mona Juul trat von ihrem ⁠Posten zurück, Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit entschuldigte sich für ihre früheren Kontakte zu Epstein, und in Frankreich gab der frühere Kulturminister Jack Lang sein Amt als Präsident des Instituts der Arabischen Welt auf. Verbindungen zu prominenten Deutschen sind bislang nicht bekannt geworden.

Epstein hatte über Jahre hinweg ein umfangreiches System zur sexuellen Ausbeutung Minderjähriger betrieben. Er pflegte weltweit Kontakte zu hochrangigen Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Adel. Epstein wurde im Juli 2019 festgenommen und einen Monat später tot in seiner New Yorker Gefängniszelle aufgefunden, was als Selbstmord ⁠eingestuft wurde. Die US-Regierung hat jüngst nach massivem Druck auch aus der Bevölkerung zahlreiche Unterlagen zu dem Fall veröffentlicht, zum Teil geschwärzt.

(Bericht von Dave Graham, bearbeitet von Oliver Hirt. Redigiert von ‌Philipp Krach.)