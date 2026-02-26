Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zur Reform des Heizungsgesetzes
dpa-AFX · Uhr
KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zur Reform des Heizungsgesetzes:
"Leidtragende werden vor allem Mieter sein. Sie können nicht entscheiden, was im Heizungskeller geschieht. Aber auch Hausbesitzer mit kleinem Einkommen, die sich keine Wärmepumpe leisten können, werden überproportional belastet. Das neue Heizungsgesetz schafft viele Verlierer."/DP/jha
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Trading-ImpulsBodenbildung abgeschlossen: Comeback-Chance bei diesem Dax-Titelgestern, 14:55 Uhr · onvista
KryptowährungETF-Abflüsse schicken Bitcoin Richtung Jahrestief - wie es nun weitergeht24. Feb. · onvista