Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Heizungsgesetz

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Heizungsgesetz:

"Für den Klimaschutz ist die Reform des Heizungsgesetzes verheerend. Und man fragt sich, ob die Koalition das nicht zugeben will oder tatsächlich an ihr Versprechen glaubt - und was davon eigentlich bedenklicher wäre. Die Vorgaben zum Heizungstausch führten auch zu Innovationsdruck auf dem Markt. Nun ist der wieder sich selbst überlassen - und folgt dabei bekanntlich eher dem Gedanken der Kurzfristigkeit. Vor allem aber setzt die Entscheidung, die Klimaschutz-Auflagen für den Einbau neuer Heizungen zu kippen, ein gefährliches Zeichen. Es ist eine klare Absage an die Planungssicherheit. Die aber ist zentral bei fast allen klimapolitischen Maßnahmen. Übrigens auch beim europäischen Emissionshandel, der von 2028 an deutlich höhere Gas- und Ölpreise verursachen wird - wenn es nicht auch hier zu einer Rückwärtsrolle kommt."/DP/jha