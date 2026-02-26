W​e​r​b​u​n​g von WH Selfinvest

Regelmäßiges Einkommen aus Stillhaltergeschäften (Andrei Anissimov) - Kostenloser Livestream heute um 19:00 Uhr

WH Selfinvest · Uhr
Artikel teilen:

Regelmäßiges Einkommen aus Stillhaltergeschäften (Andrei Anissimov)


Hier geht´s zum kostenlosen Event "Bulle & Bär im Visier"


Jetzt kostenlos dabei sein


Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

Das könnte dich auch interessieren

Exklusive Auswertung von Dax und MDax
Bis zu 5,0 Prozent: Die verlässlichsten Dividendenzahler für dein Depotheute, 09:00 Uhr · onvista
Bis zu 5,0 Prozent: Die verlässlichsten Dividendenzahler für dein Depot
Börse am Morgen 26.02.2026
Dax leicht im Minus – drei Indexwerte erhöhen Dividendeheute, 09:50 Uhr · onvista
Dax Logo
Kurssturz folgt auf Kurssturz
Was du zur Krise bei Gerresheimer wissen musstheute, 15:11 Uhr · onvista
Produktion von Diabetes-Spritzen
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Exklusive Auswertung von Dax und MDax
Bis zu 5,0 Prozent: Die verlässlichsten Dividendenzahler für dein Depotheute, 09:00 Uhr · onvista
Alle Premium-News