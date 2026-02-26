Rekord-Gemüseernte in Deutschland - Speisezwiebeln erstmals vorn

Berlin, 26. ⁠Feb (Reuters) - Die landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland haben im vergangenen Jahr so viel Gemüse geerntet wie noch nie. Die Menge wuchs um 8,1 Prozent im Vergleich zu 2024 auf 4,5 Millionen Tonnen, wie das Statistische Bundesamt ‌am Donnerstag mitteilte. "Die Erntemenge lag damit auf dem höchsten Stand seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 1990", hieß es dazu. Der Durchschnitt ⁠der Jahre ⁠2019 bis 2024 wurde sogar um 13,2 Prozent übertroffen.

Speisezwiebeln waren mit rund 903.300 Tonnen erstmals seit 1990 die Gemüseart mit der größten Erntemenge in Deutschland. Die Ausbeute legte um 21,4 Prozent im Vergleich zu 2024 zu. Die Gemüseart mit der nun nur noch ‌zweitgrößten Erntemenge waren Möhren mit 865.700 Tonnen (+1,8 ‌Prozent). Es folgten Weißkohl mit 507.500 Tonnen (+18,8 Prozent) und Einlegegurken mit 197.600 Tonnen (-7,5 Prozent).

Die insgesamt 5960 Gemüse erzeugenden Betriebe weiteten ihre Anbauflächen aus. Diese ⁠wuchsen um 3,9 Prozent auf 131.700 Hektar. Das waren 3,6 Prozent mehr ‌als im mehrjährigen Mittel (2019 bis 2024). ⁠Insgesamt wurde im vergangenen Jahr Gemüse auf rund 130.400 Hektar im Freiland angebaut - ein Plus von 3,9 Prozent zum Vorjahr. Die größten Anbauflächen im Freiland wurden 2025 mit 28.600 Hektar ‌in Nordrhein-Westfalen bewirtschaftet, darauf folgten ⁠Niedersachsen mit 26 500 Hektar, Bayern ⁠mit 17.500 Hektar und Rheinland-Pfalz mit 16.000 Hektar.

Ökologisch wirtschaftende Betriebe erzeugten 2025 auf rund 20.600 Hektar insgesamt 597.000 Tonnen Gemüse. Das entspricht 15,6 Prozent der gesamten Gemüseanbaufläche und 13,2 Prozent der gesamten Erntemenge. Verglichen mit 2024 stieg die ökologisch bewirtschaftete Anbaufläche um 6,4 Prozent und die zugehörige Erntemenge um 12,6 Prozent. Die größte Anbaufläche im ökologischen Gemüseanbau entfiel erneut auf Karotten mit 3340 Hektar, ⁠gefolgt von Speisekürbissen, Speisezwiebeln und Roter Bete.

