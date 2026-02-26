ROUNDUP: Telekom steigert operativen Gewinn und will weiter wachsen

BONN (dpa-AFX) - Die Deutsche Telekom hat im vergangenen Jahr erneut von guten Geschäften ihrer US-Tochter T-Mobile US profitiert. Im laufenden Jahr will der Telekommunikationsanbieter weiter wachsen. An der Börse stützen die Nachrichten vom Donnerstag die Aktie.

Am Vormittag ging es für das Papier zuletzt um 0,2 Prozent nach oben auf 33,71 Euro. Seit Jahresbeginn hat die Aktie allerdings auch bereits etwas mehr als ein Fünftel an Wert gewonnen.

Die Trends des Telekomanbieters außerhalb des US-Geschäfts T-Mobile US seien solide, schrieb Polo Tang von der Schweizer Bank UBS in seiner ersten Einschätzung. Der Ausblick impliziere, dass das schwache Wachstum des operativen Gewinns (Ebitda) im dritten Quartal 2025 auf dem Heimatmarkt ein Ausreißer gewesen sei.

Telekom-Chef Timotheus Höttges will im laufenden Jahr den um Sondereffekte bereinigten Gewinn inklusive Leasingkosten (Ebitda AL) um sieben Prozent auf rund 47,4 Milliarden Euro nach oben treiben, wie der Dax-Konzern in Bonn mitteilte. Im vergangenen Jahr war dieser Wert um 2,8 Prozent auf 44,2 Milliarden Euro geklettert, organisch lag das Plus bei 4,7 Prozent.

Der bereinigte freie Finanzmittelzufluss (Free Cashflow AL) soll 2026 auf rund 19,8 Milliarden Euro ansteigen. 2025 wurden hier rund 19,5 Milliarden Euro verbucht, ein Plus von zwei Prozent zum Vorjahreszeitraum.

Laut einem vom Konzern selbst zusammengestellten Konsens erwarteten Analysten bisher für 2026 beim operativen Ergebnis weniger, beim freien Barmittelfluss aber etwas mehr.

Laut Andrew Lee von der US-Investmentbank Goldman Sachs dürfte die Neubewertung der Telekom-Aktie nach dem Geschäftsbericht weitergehen, vor allem getrieben von der US-Tochter. Die vorgelegten Zahlen zeigten, wie stabil das Geschäft außerhalb der USA sei, gerade in Deutschland mit wieder anziehendem Wachstum.

Auch Analyst Akhil Dattani von JPMorgen verweist auf positive Kernkennziffern vom deutschen Markt. An den Konsensschätzungen dürfte sich nicht viel ändern, so der Branchenexperte.

Im vergangenen Jahr stieg der Umsatz der Telekom um 2,9 Prozent auf rund 119,1 Milliarden Euro. Gebremst wurde das Wachstum bei dem in Euro ausgewiesenen Umsatz jedoch vom schwachen US-Dollar. Organisch, also ohne Währungs- und Portfolioeffekte, lag das Wachstum bei 4,2 Prozent. Der Umsatz liegt dabei etwas über den Markterwartungen, während der operative Gewinn den Erwartungen entsprach. Unter dem Strich verdiente die Telekom 9,6 Milliarden Euro, nach knapp 11,2 Milliarden im Vorjahr.

Mittlerweile macht die Deutsche Telekom den größten Teil ihrer Umsätze im Ausland, vor allem in den USA. Die US-Tochter T-Mobile US hatte bereits Mitte Februar Jahreszahlen vorgelegt und dabei einen deutlichen Kundenzuwachs verbucht. Im laufenden Jahr wollen die Amerikaner den Gewinn weiter zulegen. So soll das bereinigte operative Ergebnis von 33,9 Milliarden Dollar 2025 auf 37,0 bis 37,5 Milliarden Dollar steigen.

Auf dem deutschen Heimatmarkt sank der Umsatz der Telekom leicht um 0,4 Prozent auf 25,6 Milliarden Euro. Als Grund führt die Telekom geringere Endgeräteumsätze an. Die Service-Umsätze stiegen indessen organisch um 1,1 Prozent. Beim bereinigten operativen Ergebnis in Deutschland wurde ein Anstieg um 1,7 Prozent auf 10,7 Milliarden Euro verzeichnet.

Wie der Konzern bereits bei Vorlage der Drittquartalszahlen mitgeteilt hatte, sollen die Aktionäre für 2025 eine Dividende von 1,00 Euro je Anteilsschein erhalten - so viel wie nie zuvor. Zudem plant das Management für 2026 Aktienrückkäufe in Höhe von bis zu 2 Milliarden Euro./err/tav/mis