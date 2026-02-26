S&P 500® - Bewegungspotenzial: Welche Marken wichtig sind
HSBC · Uhr
Bewegungspotenzial: Welche Marken wichtig sind
Am amerikanischen Aktienmarkt kam es zuletzt zu einer bemerkenswerten Sektorrotation. So gab es auf Einzeltitelebene zum Teil heftige Kursausschläge, während sich der S&P 500® auf Indexlevel kaum bewegt. Schließlich pendelt das Aktienbarometer im gesamten bisherigen Jahresverlauf in einer engen Kursspanne zwischen lediglich 6.775 und 7.002 Punkten seitwärts (siehe Chart). Dazu passt die Konstellation in den längerfristigen Zeitebenen auf Wochen- und Monatsbasis. Dort liegen jeweils mehrere Kerzen mit kleinen Kerzenkörpern vor. Die geringere Differenz zwischen Eröffnungs- und Schlusskurs dokumentiert das sich aufstauende Bewegungspotenzial. Während ein Spurt über das bisherige Allzeithoch bei 7.002 Punkten die aktuelle Schiebezone nach oben auflösen würde, gilt es andererseits, ein Abgleiten unter das Jahrestief (6.775 Punkte) zu verhindern. Auf der Unterseite ist noch eine weitere Zone von großer Relevanz: Gemeint ist die Kombination aus den verschiedenen Tiefs bei rund 6.550 Punkten und der 200-Tage-Linie (akt. bei 6.549 Punkten), welche sich als langfristige Absicherung anbietet. Als Mutmacher werten wir unverändert das neue Allzeithoch im S&P 500®-equalweight.
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.
Am amerikanischen Aktienmarkt kam es zuletzt zu einer bemerkenswerten Sektorrotation. So gab es auf Einzeltitelebene zum Teil heftige Kursausschläge, während sich der S&P 500® auf Indexlevel kaum bewegt. Schließlich pendelt das Aktienbarometer im gesamten bisherigen Jahresverlauf in einer engen Kursspanne zwischen lediglich 6.775 und 7.002 Punkten seitwärts (siehe Chart). Dazu passt die Konstellation in den längerfristigen Zeitebenen auf Wochen- und Monatsbasis. Dort liegen jeweils mehrere Kerzen mit kleinen Kerzenkörpern vor. Die geringere Differenz zwischen Eröffnungs- und Schlusskurs dokumentiert das sich aufstauende Bewegungspotenzial. Während ein Spurt über das bisherige Allzeithoch bei 7.002 Punkten die aktuelle Schiebezone nach oben auflösen würde, gilt es andererseits, ein Abgleiten unter das Jahrestief (6.775 Punkte) zu verhindern. Auf der Unterseite ist noch eine weitere Zone von großer Relevanz: Gemeint ist die Kombination aus den verschiedenen Tiefs bei rund 6.550 Punkten und der 200-Tage-Linie (akt. bei 6.549 Punkten), welche sich als langfristige Absicherung anbietet. Als Mutmacher werten wir unverändert das neue Allzeithoch im S&P 500®-equalweight.
S&P 500® (Daily)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart S&P 500®
Quelle: LSEG, tradesignal²
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de
Das könnte dich auch interessieren
Pharma- und AgrarmittelkonzernBayer korrigiert weiter seine Rally - Kurs unter 21-Tage-Linie20. Feb. · dpa-AFX
Ausblick Aktien New YorkVerluste an der Wall Street erwartet - Iran-Konflikt und schwaches US-Wachstum20. Feb. · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Auswertung von Dax und MDaxDas sind die besten deutschen Dividenden-Werteheute, 09:00 Uhr · onvista
Trading-ImpulsBodenbildung abgeschlossen: Comeback-Chance bei diesem Dax-Titelgestern, 14:55 Uhr · onvista
KryptowährungETF-Abflüsse schicken Bitcoin Richtung Jahrestief - wie es nun weitergeht24. Feb. · onvista