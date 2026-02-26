S&P 500® - Bewegungspotenzial: Welche Marken wichtig sind

Am amerikanischen Aktienmarkt kam es zuletzt zu einer bemerkenswerten Sektorrotation. So gab es auf Einzeltitelebene zum Teil heftige Kursausschläge, während sich der S&P 500® auf Indexlevel kaum bewegt. Schließlich pendelt das Aktienbarometer im gesamten bisherigen Jahresverlauf in einer engen Kursspanne zwischen lediglich 6.775 und 7.002 Punkten seitwärts (siehe Chart). Dazu passt die Konstellation in den längerfristigen Zeitebenen auf Wochen- und Monatsbasis. Dort liegen jeweils mehrere Kerzen mit kleinen Kerzenkörpern vor. Die geringere Differenz zwischen Eröffnungs- und Schlusskurs dokumentiert das sich aufstauende Bewegungspotenzial. Während ein Spurt über das bisherige Allzeithoch bei 7.002 Punkten die aktuelle Schiebezone nach oben auflösen würde, gilt es andererseits, ein Abgleiten unter das Jahrestief (6.775 Punkte) zu verhindern. Auf der Unterseite ist noch eine weitere Zone von großer Relevanz: Gemeint ist die Kombination aus den verschiedenen Tiefs bei rund 6.550 Punkten und der 200-Tage-Linie (akt. bei 6.549 Punkten), welche sich als langfristige Absicherung anbietet. Als Mutmacher werten wir unverändert das neue Allzeithoch im S&P 500®-equalweight.

S&P 500® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: LSEG, tradesignal²

