Salesforce mit Rekordergebnis - Ausblick enttäuscht

(Reuters) - Eine gestiegene Nachfrage nach KI-gestützter Firmensoftware hat Salesforce zu einem Rekordergebnis verholfen.

Daraufhin kündigte der SAP-Rivale am Mittwoch einen 50 Milliarden Dollar schweren Aktienrückkauf an und erhöhte die ‌Zwischendividende auf 0,44 Dollar je Aktie. Die Ziele für das aktuelle Geschäftsjahr blieben jedoch hinter den Markterwartungen ⁠zurück. Daher ⁠fielen die Salesforce-Titel im nachbörslichen Handel an der Wall Street um fast fünf Prozent.

Der enttäuschende Ausblick von Salesforce nährt Spekulationen, dass Unternehmen wegen der unsicheren Konjunkturaussichten bei Investitionen sparen. Gleichzeitig befürchten Anleger, dass Künstliche ‌Intelligenz (KI) klassische Firmensoftware überflüssig macht. ‌In den vergangenen Wochen hatten die Ankündigungen neuer Funktionen für die KI "Claude" von Anthropic an den Börsen mehrfach für ⁠Turbulenzen gesorgt.

Salesforce peilt für 2026/2027 einen Konzernerlös zwischen 45,8 ‌und 46,2 Milliarden Dollar an. ⁠Für das aktuelle Quartal stellte es dagegen einen überraschend hohen Umsatz von 11,03 bis 11,08 Milliarden Dollar in Aussicht. Die Bilanz für die vergangenen ‌drei Monate übertraf die ⁠Analystenprognosen ebenfalls. Die Erlöse ⁠stiegen um zehn Prozent auf 11,2 Milliarden Dollar. "Wir haben ein phänomenales Quartal hingelegt", sagte Konzernchef Marc Benioff. Die jährlich wiederkehrenden Umsätze mit der KI-Plattform Agentforce seien um fast 170 Prozent auf 800 Millionen Dollar gestiegen.